Tom Brady gibt Anteil an Birmingham City ab – Ausstieg nach drei Jahren

Tom Brady hat seinen Minderheitsanteil bei Birmingham City abgegeben. Der englische Fußballverein teilte den Ausstieg des 49-Jährigen mit und bedankte sich für dessen Engagement und Unterstützung in den vergangenen drei Jahren. Der ehemalige NFL-Quarterback war im August 2023 über eine Partnerschaft mit der US-Investmentfirma Knighthead Capital Management bei dem Klub eingestiegen.

Rückzug fällt mit Tabellenführung zusammen

Birmingham City gewann am Samstag mit 2:1 gegen Swansea City und übernahm damit die Tabellenführung in der Championship, der zweiten englischen Liga. In diesem sportlichen Umfeld wurde Bradys Ausstieg aus dem Klub bekannt gegeben. Der Verein äußerte sich dankbar über die dreijährige Verbindung mit dem ehemaligen Football-Star, ohne weitere Details zu den Umständen oder den Gründen des Rückzugs zu nennen.

Brady war über Knighthead Capital Management an Birmingham City beteiligt und hatte in dieser Rolle auch Einfluss auf personelle Entscheidungen des Klubs. So war er in die Verpflichtung von Wayne Rooney als Trainer involviert. Rooney übernahm das Traineramt bei Birmingham City, wurde jedoch bereits im Januar 2024 nach nur wenigen Wochen wieder entlassen. Brady hatte sich im Zusammenhang mit Rooneys kurzer Amtszeit besorgt über dessen Arbeitsmoral geäußert.

Bradys Weg vom Football-Feld ins Fußballgeschäft

Brady beendete seine aktive Karriere in der NFL Anfang 2023 und gehört mit sieben Super-Bowl-Titeln zu den erfolgreichsten Spielern der Football-Geschichte. Nach dem Ende seiner Profikarriere suchte er wie viele andere prominente US-Sportler ein neues Betätigungsfeld im internationalen Fußballgeschäft. Der Einstieg bei Birmingham City über die Partnerschaft mit Knighthead Capital Management im August 2023 war einer der bekanntesten Schritte dieser Art und brachte dem traditionsreichen englischen Verein zusätzliche internationale Aufmerksamkeit.

Birmingham City gewann im Laufe seiner Vereinsgeschichte zweimal den englischen League Cup, spielte zuletzt aber 2011 in der Premier League. Seitdem bewegte sich der Klub überwiegend in den unteren Ligen des englischen Fußballs. Der Einstieg eines US-Investors wie Brady wurde in diesem Zusammenhang auch als Versuch gewertet, durch internationales Kapital und Aufmerksamkeit neue Entwicklungsperspektiven zu schaffen.

US-Investoren im englischen Fußball

Grundsätzlich hat sich der englische Profifußball in den vergangenen Jahren zu einem attraktiven Investitionsfeld für US-amerikanische Geldgeber entwickelt. Investmentfirmen und Einzelpersonen aus den Vereinigten Staaten beteiligen sich zunehmend an Klubs unterhalb der Premier League, in der Hoffnung, durch gezielte Investitionen sportlichen und wirtschaftlichen Aufstieg zu ermöglichen. Solche Beteiligungen erfolgen häufig über spezialisierte Investmentgesellschaften, die mehrere Anteilseigner bündeln und operative Entscheidungen mit der sportlichen Führung des jeweiligen Vereins abstimmen.

Bei derartigen Konstellationen übernehmen Investoren üblicherweise keine direkte sportliche Leitung, haben aber über ihre Kapitalbeteiligung Mitspracherechte bei wesentlichen Entscheidungen, etwa bei der Besetzung von Trainerpositionen oder bei strategischen Weichenstellungen des Klubs. Wechsel in der Anteilseignerschaft, wie sie nun bei Birmingham City zu beobachten sind, gehören bei solchen Investmentmodellen zum üblichen Verlauf, da Beteiligungen häufig zeitlich begrenzt oder an bestimmte Entwicklungsphasen eines Vereins geknüpft sind.