Tour d’Alba in Vorarlberg: 400 Teilnehmer auf Retro-Rädern – heuer ohne Alkohol

„Tour d’Alba“ in Vorarlberg zum 14. Mal gestartet

In Schwarzach hat am Samstag zum 14. Mal die „Tour d’Alba“ stattgefunden. Das Vintage-Radrennen in Vorarlberg setzt auf alte Fahrräder und Retro-Outfits – eine Zeitnehmung gibt es nicht.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnten zwischen zwei Routen wählen: einer kürzeren Strecke über 21 Kilometer und einer längeren über 53 Kilometer. In den vergangenen drei bis vier Jahren hat sich die Teilnehmerzahl bei rund 300 bis 400 Personen eingependelt.

Änderung bei der Verpflegung

Im Vorjahr kam es bei der Veranstaltung zu Unfällen, bei denen Teilnehmer teils schwer verletzt wurden. Heuer verzichteten die Organisatoren an den Verpflegungsstationen auf den Ausschank von Alkohol.

Mitorganisator Simon Gassner gehört zu den Verantwortlichen hinter dem Rennen, das Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der Bodensee-Region anzieht.