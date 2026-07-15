Tour de France: Norweger Wärenskjold feiert ersten Etappensieg im Massensprint

Tour de France: Wärenskjold gewinnt Massensprint auf der 11. Etappe

Der norwegische Radprofi Sören Wärenskjold vom Team Uno-X hat die 11. Etappe der 113. Tour de France gewonnen. Der 26-Jährige setzte sich am Mittwoch im Massensprint auf der 161,3 km langen Strecke von Vichy nach Nevers durch. Es war sein erster Etappensieg bei der Tour de France.

Hinter Wärenskjold belegte der Niederländer Olav Kooij den zweiten Platz, der Belgier Jasper Philipsen kam als Dritter ins Ziel. Die Etappe wies lediglich zwei Bergwertungen der leichtesten Kategorie auf.

Pogacar weiterhin in Führung

In der Gesamtwertung bleibt der 27-jährige Slowene Tadej Pogacar an der Spitze. Er trug auf dieser Etappe zum 60. Mal das Gelbe Trikot. Sein Vorsprung auf den Dänen Jonas Vingegaard beträgt 3:36 Minuten. Der Belgier Remco Evenepoel liegt als Dritter mit einem Rückstand von 4:06 Minuten auf Pogacar.

Die österreichischen Fahrer Marco Haller und Felix Großschartner kamen gemeinsam mit dem Hauptfeld ins Ziel.

Ausblick auf die 12. Etappe

Am Donnerstag steht die 12. Etappe auf dem Programm. Sie führt über 179,1 km vom Circuit Nevers Magny-Cours nach Chalon-sur-Saone und beinhaltet drei Bergwertungen der vierten Kategorie.