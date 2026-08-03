Tour de Guadeloupe: Tobias Nolde gewinnt Etappe und rückt auf Gesamtrang zwei vor

Tour de Guadeloupe: Tobias Nolde gewinnt Etappe und übernimmt zweiten Gesamtrang

Bei der 75. Tour de Guadeloupe hat Tobias Nolde vom Team Vorarlberg am Montag die Etappe gewonnen. Der 27-jährige Deutsche setzte sich im Sprint einer 13-köpfigen Gruppe durch.

Durch unterwegs gesammelte Bonussekunden verbesserte sich Nolde in der Gesamtwertung auf Platz zwei. Er liegt nun eine Sekunde hinter dem Briten Owen Cole, der die Gesamtwertung anführt.

Stüssi bereits am Sonntag auf dem Podest

Bereits am Sonntag hatte der Schweizer Colin Stüssi, ebenfalls für das Team Vorarlberg am Start, bei einem Etappensieg den zweiten Platz belegt.

Renndirektor des Teams Vorarlberg ist Paul Renger.