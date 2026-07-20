Trump fordert bei WM-Finale weitere Weltmeisterschaft für die USA

Trump will nächste Fußball-WM in die USA holen

US-Präsident Donald Trump hat am Rande des WM-Finales zwischen Spanien und Argentinien angekündigt, eine weitere Fußball-Weltmeisterschaft in die Vereinigten Staaten holen zu wollen. Trump verfolgte das Endspiel in East Rutherford als Ehrengast – es war sein erster Stadionbesuch bei diesem Turnier.

Dem TV-Sender Fox sagte Trump, er werde FIFA-Präsident Gianni Infantino darum bitten, zeitnah eine weitere WM in den USA stattfinden zu lassen. Wörtlich erklärte er: „Wir müssen das wiederholen, und zwar, solange ich noch da bin. Hörst du das, Gianni?“ Trump ist 80 Jahre alt.

Nächste Weltmeisterschaften bereits vergeben

Trump hatte bereits zuvor öffentlich eine erneute Bewerbung der USA für eine Weltmeisterschaft in Aussicht gestellt. Die nächsten beiden Turniere sind allerdings bereits an andere Gastgeber vergeben: Die WM 2030 wird in Spanien, Marokko und Portugal ausgetragen. Anlässlich des 100. Jubiläums des Turniers sollen zudem je ein Spiel in Argentinien, Paraguay und Uruguay stattfinden. Die WM 2034 ist Saudi-Arabien als alleinigem Gastgeber zugesprochen.

Beim Finale in East Rutherford war Trump auch für die Überreichung des WM-Pokals an die Sieger vorgesehen.