Truppe nach sieben Jahren wieder auf dem Podest – Dritter Platz beim Slalom in Levi

Katharina Truppe hat beim Weltcup-Slalom in Levi den dritten Platz erreicht. Die Kärntnerin aus Finkenstein feierte damit ihre erste Podestplatzierung im Weltcup seit sieben Jahren. Den Saisonauftakt im Slalom gewann die Deutsche Emma Aicher vor der für Albanien startenden Lara Colturi.

Truppes Steigerung im zweiten Lauf

Katharina Truppe verbesserte sich im zweiten Durchgang des Rennens in Levi deutlich und sicherte sich damit Platz drei. Am Ende fehlten ihr sieben Hundertstelsekunden auf die zweitplatzierte Lara Colturi. Für die Skirennläuferin aus Finkenstein war es die erste Podestplatzierung im Weltcup seit sieben Jahren.

An der Spitze setzte sich Emma Aicher durch. Die Deutsche gewann das Rennen mit einem Vorsprung von 43 Hundertstelsekunden vor Colturi. Es war bereits ihr sechster Erfolg im Weltcup, zugleich jedoch ihr erster Sieg in der Disziplin Slalom. Die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin, die den Slalom-Weltcup zuletzt über Jahre dominiert hatte, ging in Levi nicht an den Start.

Saisonstart der Slalom-Konkurrenz

Levi gilt traditionell als Schauplatz des ersten Slalom-Rennens einer neuen Weltcup-Saison. Der finnische Ort im Norden des Landes ist für seine frühen Schneeverhältnisse bekannt, die technische Rennen bereits im November ermöglichen. Grundsätzlich liefert dieses Auftaktrennen erste Hinweise auf die Form der Athletinnen vor dem weiteren Saisonverlauf, auch wenn sich die endgültige Kräfteverteilung im Slalom-Weltcup erst über mehrere Stationen hinweg zeigt.

Im alpinen Skiweltcup wird das Ergebnis eines Slaloms aus zwei Läufen gebildet, deren addierte Zeiten über die Platzierung entscheiden. Üblicherweise qualifizieren sich nur die besten Athletinnen des ersten Laufs für den zweiten Durchgang, in dem die Reihenfolge umgekehrt zur Zwischenwertung gestartet wird. Diese Struktur eröffnet Läuferinnen, die im ersten Lauf noch nicht ihre volle Leistung abrufen konnten, die Möglichkeit, sich im zweiten Durchgang deutlich zu verbessern.

Startberechtigungen im Weltcup sind an nationale Verbände gebunden, unabhängig vom Herkunftsland einer Athletin im geografischen Sinn. Lara Colturi etwa tritt für den albanischen Skiverband an. Solche Verbandswechsel oder Startberechtigungen für ein anderes Land als das Geburtsland kommen im internationalen Skisport wiederholt vor und sind an die jeweiligen Reglemente der Verbände und des internationalen Skiverbands gebunden.