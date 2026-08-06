UEFA Super Cup in Salzburg: Alle Vorbereitungen für PSG gegen Aston Villa abgeschlossen

UEFA Super Cup in Salzburg: Vorbereitungen für Spiel zwischen PSG und Aston Villa abgeschlossen

Am 12. August 2026 findet in Salzburg der UEFA Super Cup zwischen Paris Saint-Germain und Aston Villa statt. Das Stadion ist restlos ausverkauft, bis zu 25.000 Fußballfans werden in der Stadt erwartet.

Die Planungen rund um das Spiel und die Sicherheitsvorkehrungen sind abgeschlossen. Stadt und Land Salzburg, die Polizei, weitere Einsatzorganisationen, die UEFA sowie die Salzburger Festspiele haben das Vorhaben ein halbes Jahr lang vorbereitet.

Meeting Points und Public Viewing

Für die Fans von Aston Villa ist ein Meeting Point am Kapitelplatz eingerichtet, jener für Paris Saint-Germain befindet sich am Alten Markt. Die allgemeine Public Viewing Zone liegt am Residenzplatz, wo rund 2.000 Besucher das Spiel live auf einem Großbildschirm verfolgen können.

Organisierte Fanmärsche aus der Innenstadt zum Stadion sind für den 12. August nicht vorgesehen. Für Anhänger von Paris Saint-Germain ist lediglich ein kurzer Marsch vom Martin-Luther-Platz im Stadtteil Taxham zur Südseite des Stadions geplant.

Verkehr und Anreise

Je nach Lage kann der Rudolfskai im Vorfeld des Spiels zwischen 12.00 und 20.00 Uhr gesperrt werden. Für diesen Fall gilt für Busse des Verkehrsverbunds und der Salzburg Linien ein Sonderfahrplan.

Parken direkt beim Stadion ist nicht möglich. Park-and-Ride-Möglichkeiten stehen beim Airport Center und beim Messezentrum zur Verfügung.

Der Einlass ins Stadion erfolgt um 18 Uhr, der Anpfiff ist für 21 Uhr angesetzt.