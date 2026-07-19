UNESCO-Welterbekomitee berät über Wiener Innenstadt – Verbleib auf Roter Liste droht

UNESCO-Konferenz in Busan: Wiener Innenstadt bleibt auf der Roten Liste

Am 19. Juli 2026 hat in Busan, Südkorea, die Jahreskonferenz des UNESCO-Welterbekomitees begonnen. Auf der Tagesordnung steht unter anderem der Status des Historischen Zentrums Wiens, das sich seit 2017 auf der sogenannten Roten Liste der gefährdeten Welterbestätten befindet.

Die Causa Wien ist für den 21. Juli vorgesehen, kann jedoch je nach Sitzungsverlauf auch an einem der Folgetage behandelt werden. Das Treffen dauert bis zum 29. Juli 2026.

Heumarktprojekt im Fokus

Im Mittelpunkt der Diskussion steht das Bauprojekt am Areal rund um Hotel Intercontinental, Eislaufverein und Konzerthaus – das sogenannte Heumarktprojekt des Immobilienentwicklers Wertinvest von Michael Tojner. Das Vorhaben sieht Hochhaustürme vor. Die zuletzt im Jahr 2023 vorgestellte Variante weist eine Maximalhöhe von 49,95 Metern auf; in der ursprünglichen Projektversion betrug die geplante Höhe noch 73 Meter.

Der Internationale Rat für Denkmalpflege (ICOMOS), der die UNESCO in solchen Fragen berät, empfiehlt in einer kürzlich veröffentlichten Vorabentscheidung, Wien weiterhin auf der Roten Liste zu belassen.

Rechtliche Auseinandersetzung um Umweltverträglichkeitsprüfung

Das Bundesverwaltungsgericht entschied im Februar 2026, dass das Heumarktprojekt einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) bedarf. Die Umweltorganisation Virus hatte diese Verpflichtung zuvor gerichtlich durchgesetzt. Wertinvest geht mit einer außerordentlichen Revision gegen diese Entscheidung vor.

Politische Reaktionen

Die FPÖ übte Kritik an der Vorgangsweise rund um das Projekt. Die Grünen veröffentlichten am 18. Juli 2026 eine Stellungnahme. Grüne Gemeinderätin Jennifer Kickert und Alexander Hirschenhauser, Klubobmann der Grünen Innere Stadt, sind in diesem Zusammenhang als Vertreter ihrer Partei benannt.

Das Welterbekomitee setzt sich aus 21 Nationen zusammen. Österreich ist kein Mitglied. Für eine Entscheidung ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit von 15 der 21 Stimmen erforderlich.