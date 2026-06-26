Usyk legt Weltmeister-Gürtel nieder – „Ich habe noch einen Last Dance“

Alexander Usyk legt Weltmeistertitel im Schwergewicht nieder

Der ukrainische Schwergewichtsboxer Alexander Usyk hat angekündigt, seine Weltmeistertitel bei den Verbänden WBC, WBA und IBF niederzulegen. Der 39-Jährige machte die Ankündigung auf Instagram öffentlich.

„Ich werde alle Gürtel niederlegen, damit die Jungs, die heute Schlange stehen, darum boxen können“, schrieb Usyk in seinem Post. Gleichzeitig stellte er klar, dass die Titelniederlegung kein Karriereende bedeute: „Denn ich habe noch einen Last Dance.“

Ungeschlagen durch zwei Gewichtsklassen

Usyk ist seit 2013 Profiboxer und in seiner gesamten Karriere ungeschlagen. 2016 gewann er seine erste Weltmeisterschaft im Cruisergewicht, bevor er in die Schwergewichtsklasse wechselte und dort die Titel mehrerer Verbände vereinte. Den Titel des Verbands WBO hatte Usyk bereits im November 2025 niedergelegt.

Zuletzt war Usyk bei einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus zu sehen.