Valentina Höll triumphiert beim Downhill-Weltcup in Andorra – fünfter Saisonsieg

Valentina Höll gewinnt Downhill-Weltcup in Andorra

Die österreichische Mountainbikerin Valentina Höll hat das Downhill-Rennen im Weltcup in Pal Arinsal in Andorra gewonnen. Für die Salzburgerin war es der fünfte Saisonsieg im sechsten Rennen.

Höll, die für das Team Commencal startet und amtierende Weltmeisterin ist, bewältigte die 1,85 Kilometer lange Strecke in 3:06,717 Minuten bei einem Durchschnittstempo von knapp 36 km/h.

Podium und Weltcup-Wertung

Den zweiten Platz belegte die Kanadierin Gracey Hemstreet mit einem Rückstand von 0,485 Sekunden. Sacha Earnest aus Neuseeland wurde Dritte und lag 2,869 Sekunden hinter der Siegerin.

In der Gesamtwertung des Weltcups führt Höll mit 1.265 Punkten. Die Schweizerin Lisa Baumann belegt den zweiten Rang mit einem Rückstand von 553 Punkten.

Das nächste Downhill-Rennen im Weltcup findet in sechs Wochen in Les Gets in Frankreich statt.