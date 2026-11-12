Vegas Golden Knights feiern vierten Sieg in Folge gegen Utah

Die Vegas Golden Knights haben im eigenen Stadion gegen Utah Mammoth mit 5:3 gewonnen und damit ihren vierten Sieg in Serie eingefahren. Mit dem Erfolg bestätigte das Team seinen Platz unter den besten drei Mannschaften der Western Conference. Iwan Barbaschew steuerte für Vegas einen Doppelpack zum Sieg bei.

Vegas setzt Siegesserie gegen Utah fort

Die Golden Knights behielten vor heimischem Publikum gegen Utah Mammoth mit 5:3 die Oberhand. Es war bereits der vierte Sieg in Folge für das Team aus Nevada. Mit dem Erfolg festigte Vegas seine Position unter den drei besten Mannschaften der Western Conference. Iwan Barbaschew war mit zwei Treffern maßgeblich am Sieg beteiligt.

Der österreichische Nachwuchsspieler Gregor Biber war bei der Partie nicht mit dabei. Der 20-jährige Niederösterreicher reiste nicht mit der Mannschaft von Utah nach Nevada. Biber war zuvor für den Kader von Utah Mammoth nominiert worden, kam jedoch ohne Einsatzzeit aus und wurde wenige Tage nach seiner Nominierung zurück zu seinem Farmteam geschickt. Dabei handelt es sich um die Tucson Roadrunners, die in der American Hockey League (AHL) spielen.

Der Weg zwischen NHL-Kader und Farmteam

Im nordamerikanischen Eishockey ist der Wechsel zwischen dem NHL-Kader und einem Farmteam ein gängiger Bestandteil der Nachwuchsentwicklung. Junge Spieler werden häufig kurzfristig in den Kader der ersten Mannschaft berufen, um Trainingseinheiten mitzumachen oder im Bedarfsfall kurzfristig einsatzbereit zu sein. Kommt es während dieser Zeit nicht zu einem Einsatz, werden sie oft wieder zurück zum Farmteam geschickt, bei dem sie regelmäßig Spielpraxis sammeln können.

Die AHL gilt als wichtigste Entwicklungsliga unterhalb der NHL. Viele Organisationen nutzen sie gezielt, um jungen Talenten kontinuierliche Eiszeit und Verantwortung im Spielgeschehen zu ermöglichen, bevor ein fester Platz im NHL-Kader infrage kommt. Kurzfristige Berufungen in den NHL-Kader, bei denen es nicht zu einem tatsächlichen Einsatz kommt, sind dabei keine Seltenheit und Teil des laufenden Kadermanagements während einer Saison.