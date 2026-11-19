Die Vienna Capitals haben am Mittwoch, dem 18. November 2026, vor Heimpublikum mit 5:1 gegen Olimpija Ljubljana gewonnen und damit eine Serie von sieben Niederlagen in Folge beendet. Ljubljana belegte vor der Partie Rang drei der win2day ICE Hockey League. Trotz des Erfolgs bleiben die Capitals auf Platz elf der Tabelle.

Deutlicher Heimsieg gegen den Tabellendritten

Vienna zeigte von Beginn an eine starke Offensivleistung. Bereits in der 4. Minute brachte Komarek die Hausherren in Führung. Gerisch erhöhte in der 16. Minute, ehe Meyer in der 7. Minute zwischenzeitlich für Ljubljana verkürzt hatte. Mit Treffern von Lilja in der 22. Minute und Kosmachuk in der 25. Minute setzten sich die Capitals deutlich ab. Den Schlusspunkt setzte Peeters in der 59. Minute zum 5:1-Endstand. Die Partie war körperbetont geführt: Vienna kassierte 12 Strafminuten, Ljubljana 10.

Mit dem Sieg unterbrachen die Capitals ihre Negativserie von sieben Niederlagen in Serie. In der Tabelle bleiben sie dennoch auf Rang elf, mit 24 Punkten aus 19 absolvierten Spielen.

Niederlage für den VSV in Budapest

Während Vienna seinen Erfolg feierte, musste der VSV in Budapest eine deutliche 3:7-Niederlage gegen Ferencvaros hinnehmen. Für die Ungarn trafen Silye gleich dreifach, in der 8., 47. und 57. Minute, wobei der letzte Treffer in Unterzahl des VSV erzielt wurde. Mihalik erhöhte in der 19. Minute, Heljanko war in der 30. und 55. Minute erfolgreich, einmal davon ebenfalls im Powerplay. Molnar steuerte in der 51. Minute einen weiteren Treffer bei.

Für den VSV trafen Teasdale in der 15. Minute im Powerplay, Rebernig in der 35. Minute und Topalovic in der 47. Minute. Die Partie verlief mit 6 Strafminuten für Budapest und 10 für den VSV ebenfalls nicht ohne Härte. Durch die Niederlage rutschte der VSV auf Platz zehn der Tabelle ab, während Ferencvaros Budapest die Villacher in der Tabelle überholte. Der VSV steht nun bei 25 Punkten aus 19 Spielen.

Enges Tabellenbild im Mittelfeld der Liga

Der Vergleich der beiden Partien zeigt, wie eng es im Mittelfeld der win2day ICE Hockey League derzeit zugeht. Mit nur einem Punkt Unterschied trennen die Vienna Capitals auf Rang elf und den VSV auf Rang zehn voneinander. Grundsätzlich entscheidet in solchen Tabellenkonstellationen oft bereits ein einzelnes Spiel über mehrere Plätze, da Punktgleichstände und knappe Abstände in der Saisonmitte keine Seltenheit sind.

In der win2day ICE Hockey League, die Teams aus mehreren Ländern Mittel- und Südosteuropas umfasst, wird die Platzierung über die reguläre Saison hinweg fortlaufend relevant für die spätere Playoff-Qualifikation. Serien von Niederlagen oder Siegen, wie sie sowohl die Capitals als auch der VSV zuletzt erlebt haben, wirken sich in einer solchen engen Tabellensituation unmittelbar auf die Ausgangslage im Rennen um die vorderen Ränge aus.

Auch die Art der erzielten Tore spielt in der statistischen Einordnung einer Saison eine Rolle. Treffer in Überzahlsituationen, sogenannte Powerplay-Tore, gelten allgemein als Indikator für die Effizienz eines Teams im Spezialteam-Bereich. In beiden Partien des Spieltags fielen mehrere Tore im Powerplay, was auf die Bedeutung dieser Spielsituationen für den Ausgang einzelner Begegnungen hinweist.