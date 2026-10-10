Vienna City Marathon 2027 schon seit September ausgebucht – so früh wie noch nie

Die Anmeldung für den Vienna City Marathon 2027 ist bereits seit September geschlossen. Für den Marathon, den Halbmarathon und die Staffel gibt es damit so früh keine regulären Startplätze mehr wie nie zuvor. Der Lauf durch Wien findet am 18. April 2027 statt.

Anmeldeschluss so früh wie nie

Mit dem Anmeldeschluss im September verzeichnet der Vienna City Marathon eine neue Rekordzeit. Im Vorjahr, für die Ausgabe 2026, waren die Bewerbe erst Mitte Oktober ausgebucht. Beim VCM 2025 dauerte es sogar bis Dezember, bis alle Startplätze vergeben waren. In den Jahren davor waren Marathon, Halbmarathon und Staffel jeweils erst im Februar ausgebucht. Die Entwicklung der vergangenen Jahre zeigt damit einen deutlichen Trend zu einer immer früheren Ausbuchung.

Andreas Maier, Sprecher des Vienna City Marathon, ordnet die aktuelle Entwicklung ein. Nach seinen Angaben hat insbesondere der Anteil junger Menschen zwischen 25 und 30 Jahren unter den Teilnehmenden deutlich zugenommen.

Wer die reguläre Anmeldefrist verpasst hat, ist nicht gänzlich ohne Chance auf einen Startplatz. Derzeit besteht die Möglichkeit, sich auf eine Warteliste setzen zu lassen. Daneben gibt es weiterhin gesonderte Startplatzkontingente, etwa für Reisebüros oder für Charity-Organisationen.

Vergabe von Startplätzen bei großen Stadtmarathons

Bei großen Stadtmarathons ist eine begrenzte Zahl an Startplätzen die Regel. Veranstalter legen die maximale Teilnehmerzahl üblicherweise aus organisatorischen und sicherheitstechnischen Gründen fest, etwa mit Blick auf die Kapazität der Strecke, der Start- und Zielbereiche sowie der Versorgungsposten entlang der Route. Sind die regulären Kontingente ausgeschöpft, greifen viele Veranstalter auf Wartelisten zurück, über die bei Rückgaben oder Nachmeldungen zusätzliche Plätze vergeben werden können.

Neben der allgemeinen Anmeldung existieren bei vielen Marathons zusätzliche Kontingente außerhalb des regulären Verfahrens. Dazu zählen häufig Plätze für Reiseveranstalter, die Startplätze mit Anreise- und Unterkunftsangeboten bündeln, sowie Kontingente für gemeinnützige Organisationen, deren Teilnehmende im Gegenzug Spenden sammeln. Solche Charity-Plätze sind in der internationalen Laufszene weit verbreitet und bieten eine zusätzliche Möglichkeit, auch nach Schließung der regulären Anmeldung noch einen Startplatz zu erhalten.

Die steigende Nachfrage nach Startplätzen bei Stadtmarathons hängt allgemein mit der wachsenden Popularität des Laufsports zusammen, der in den vergangenen Jahren in vielen europäischen Städten einen deutlichen Zulauf verzeichnet hat. Großstadtmarathons wie jener in Wien verbinden dabei sportliche Herausforderung mit einem städtischen Erlebnis, bei dem die Strecke häufig an zentralen Sehenswürdigkeiten vorbeiführt. Diese Kombination aus sportlichem Anreiz und urbanem Charakter trägt grundsätzlich dazu bei, dass sich solche Veranstaltungen über verschiedene Altersgruppen hinweg wachsender Beliebtheit erfreuen.