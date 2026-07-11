Vienna Vikings feiern Kantersieg gegen Paris – Herbe Heimpleite für Raiders Tirol

Vienna Vikings siegen deutlich gegen Paris Lights – Raiders Tirol unterliegen Nordic Storm
In der American Football Liga Europe (AFLE) haben die Vienna Vikings am Samstag ihren siebenten Saisonsieg gefeiert. Die Raiders Tirol mussten in der European Football Alliance hingegen eine deutliche Niederlage hinnehmen.
Vikings mit klarem Heimerfolg
Die Vienna Vikings bezwangen die Paris Lights in Wien mit 56:6. Es war der siebente Sieg des Teams in der laufenden AFLE-Saison. NFL-Legionär Bernhard Raimann war bei der Partie anwesend.
Raiders Tirol verlieren deutlich gegen Kopenhagener Team
Die Raiders Tirol unterlagen im siebenten Saisonspiel der European Football Alliance daheim gegen Nordic Storm aus Kopenhagen mit 14:40. Bereits zur Halbzeit lagen die Tiroler mit 0:27 zurück.
Hinweis zur Faktenprüfung
Diese Informationen wurden mit KI-Unterstützung auf Basis der vorliegenden Daten gegengeprüft und sprachlich aufbereitet. Die Angaben beziehen sich auf den zum Erstellungszeitpunkt verfügbaren Informationsstand.