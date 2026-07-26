Vienna Vikings sichern sich Play-off-Platz mit 65:6-Kantersieg in Florenz

Vienna Vikings fixieren Play-off-Platz nach klarem Sieg in Florenz

Die Vienna Vikings haben in der American-Football-Liga AFLE einen deutlichen Auswärtserfolg gefeiert. Beim Gastspiel gegen die Firenze Red Lions setzten sich die Wiener mit 65:6 durch.

Mit dem Sieg haben die Vienna Vikings ihr Ticket für die Play-offs gelöst. Nach zehn Spieltagen sind sie das einzige Team der Liga ohne Niederlage.

Startdebüt für Nico Hrouda

Im Spiel in Florenz gab der österreichische Quarterback Nico Hrouda sein Debüt als Starter für die Vienna Vikings.

Die AFLE ist eine neu gegründete, nationenübergreifende American-Football-Liga.