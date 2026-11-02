Vikings kassieren erste Saisonniederlage – Tampa Bay gewinnt historisch ohne kompletten Pass

Die Minnesota Vikings haben am Sonntag ihre erste Saisonniederlage der laufenden NFL-Spielzeit kassiert. Bei den Detroit Lions unterlagen sie mit 15:19, nachdem sie zur Halbzeit noch mit 7:6 geführt hatten. Damit verloren die Vikings nach sechs Siegen in Serie erstmals in dieser Saison und waren bis zu diesem Spieltag das letzte Team der Liga mit einer makellosen Bilanz. Auch an anderen Schauplätzen gab es deutliche Ergebnisse: Tampa Bay gewann bei den Atlanta Falcons 16:0, ohne dabei einen einzigen kompletten Pass zu verzeichnen, und die Indianapolis Colts kassierten bei den Jacksonville Jaguars mit 7:42 ihre bislang höchste Saisonniederlage.

Vikings verlieren erstmals in dieser Saison

Gegen die Lions zeigte die Vikings-Defensive deutliche Schwächen in der Zweikampfführung. Insgesamt 17 verpasste Tackles bedeuten eine negative Bestmarke für das Team in dieser Saison. Detroit nutzte diese Lücken vor allem über das Laufspiel: Jahmyr Gibbs kam auf 153 Laufyards und erzielte zudem einen Touchdown.

Überschattet wurde die Partie von einem Zwischenfall rund um Lions-Verteidiger Jack Campbell. Nach einem Zusammenstoß mit TJ Hockenson und Jimmy Rolder blieb Campbell regungslos auf dem Spielfeld liegen. Nach längerer Behandlung auf dem Platz wurde er abtransportiert und ins Spital gebracht, ohne dem Publikum zuvor ein Zeichen geben zu können.

Tampa Bay siegt ohne kompletten Pass

Bei Regen in Atlanta blieb Tampa Bays Quarterback Baker Mayfield bei allen drei Passversuchen ohne Erfolg. Dennoch setzte sich die Mannschaft klar mit 16:0 durch, getragen von einem starken Laufspiel. Bucky Irving erlief 170 Yards und erzielte einen Touchdown, was für ihn einen persönlichen Bestwert darstellt. Auch Kenny Gainwell steuerte mit 140 Yards eine persönliche Bestmarke bei Tampa Bay bei. Für die Buccaneers war es der zweite Sieg in Folge.

Dass ein NFL-Team ein Spiel gewinnt, ohne einen einzigen kompletten Pass zu verzeichnen, ist historisch außergewöhnlich selten. Laut den Statistiken zur Partie war dies das erste Mal seit dem 29. September 1974. Damals hatte Joe Ferguson von den Buffalo Bills bei zwei Passversuchen gegen die New York Jets ebenfalls keinen Erfolg, Buffalo gewann die Partie dennoch.

Colts kassieren höchste Saisonniederlage

Für die Indianapolis Colts, bei denen Bernhard Raimann spielt, setzte es bei den Jacksonville Jaguars eine deutliche 7:42-Niederlage, die zur Halbzeit bereits 0:28 gestanden hatte. Es war die höchste Saisonniederlage der Colts und zugleich die vierte Niederlage in Folge. Nach acht Partien stehen die Colts bei zwei Siegen und sechs Niederlagen. Jacksonville feierte hingegen den fünften Saisonsieg. Indianapolis ist zudem seit 2014 in Jacksonville sieglos.

Im Vorfeld der Saison hatten die Colts personelle Veränderungen vorgenommen und sowohl Quenton Nelson als auch DeForest Buckner im Austausch gegen Draftpicks abgegeben.

Laufspiel als Faktor in der NFL

Ergebnisse wie jenes zwischen Tampa Bay und Atlanta verdeutlichen, welchen Stellenwert ein funktionierendes Laufspiel im American Football grundsätzlich haben kann. Während die Passattacke häufig als zentrales Element moderner Offensivsysteme gilt, zeigen solche Partien, dass auch ein konsequentes Laufspiel allein ausreichen kann, um eine gegnerische Verteidigung zu überwinden. Üblicherweise setzen Trainerstäbe bei schwierigen äußeren Bedingungen wie Regen ohnehin stärker auf Läufe, da nasse Bälle die Präzision bei Pässen erschweren können.

Auch die Häufung verpasster Tackles, wie sie bei den Vikings gegen Detroit auftrat, ist in der Liga ein bekanntes Problem einzelner Spieltage. Grundsätzlich gilt die Tackling-Quote als einer der zentralen Indikatoren für die Stabilität einer Defensive über eine Saison hinweg. Einzelne schwache Auftritte in diesem Bereich führen nicht zwangsläufig zu einem anhaltenden Trend, können aber in einzelnen Partien, wie zuletzt bei den Vikings, entscheidend zum Spielausgang beitragen.