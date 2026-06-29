Viktor Hovland gewinnt Travelers Championship im Stechen gegen Scottie Scheffler

Viktor Hovland gewinnt Travelers Championship im Stechen gegen Weltranglistenersten

Der norwegische Golfspieler Viktor Hovland hat das PGA-Turnier Travelers Championship in Cromwell, Connecticut, gewonnen. Der 28-Jährige setzte sich am Montag im Stechen gegen den Weltranglistenersten Scottie Scheffler durch.

Nach vier Runden lagen beide Spieler mit jeweils 259 Schlägen gleichauf an der Spitze. Das ursprünglich für Sonntag geplante Stechen musste wegen starker Regenfälle und Dunkelheit auf den Montag verschoben werden.

Hovland entschied die Verlängerung bereits am ersten Extra-Loch für sich. Es ist der achte Turniersieg des Norwegers auf der US-Tour. Als Sieger erhält Hovland ein Preisgeld von 3,6 Millionen US-Dollar, umgerechnet rund 3,16 Millionen Euro.