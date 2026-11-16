In Villach ist am Donnerstag eine neue Eishalle eröffnet worden. Das Gebäude entstand nach rund eineinhalb Jahren Bauzeit neben der Villacher Stadthalle und dient künftig als Bundesleistungszentrum für das Frauen-Nationalteam im Eishockey. Von der neuen Infrastruktur profitieren neben dem Nationalteam auch der EC VSV, Schulen und Eisstockvereine.

Neue Trainingsstätte nach eineinhalb Jahren Bauzeit fertig

Die zweite Eishalle in Villach wurde am 16. November 2026 offiziell eröffnet. Sie liegt direkt neben der bestehenden Stadthalle und ergänzt damit die sportliche Infrastruktur am Standort. Die Halle verfügt über elf Kabinen und bietet Platz für bis zu 300 Besucherinnen und Besucher. Zur Ausstattung gehört auch eine sogenannte Skills Area, in der spezielle Kunststoffplatten das Training von Tricks und Schusstechniken ermöglichen.

Der Weg bis zur Fertigstellung war lang: Planung und Diskussion über das Projekt zogen sich über 15 Jahre hin. Den Kostenrahmen für den Bau beschloss der Villacher Gemeinderat im Herbst 2023 mit 25 Millionen Euro, zuzüglich Baukostenindex und einer Toleranz von 20 Prozent. Finanziert wird das Projekt gemeinsam von Bund, Land Kärnten und der Stadt Villach. Das Land Kärnten steuert dabei mehr als acht Millionen Euro bei.

Bereits im kommenden Jänner wird die neue Halle genutzt: Dann findet dort die U18-Weltmeisterschaft im Eishockey statt. Der Präsident des Österreichischen Eishockeyverbandes, Klaus Hartmann, zog bei der Eröffnung einen Vergleich zu anderen österreichischen Leistungszentren. Er stellte die Villacher Einrichtung in eine Reihe mit dem Leistungszentrum St. Pölten im Fußball und der Skischule Stams. Nach seinen Worten wurde in Villach ein Modell entwickelt, das Lehre und Spitzensport miteinander verbindet.

Bundesleistungszentren als Baustein der Nachwuchsförderung

Bundesleistungszentren haben in Österreich grundsätzlich die Aufgabe, Training, schulische oder berufliche Ausbildung und Spitzensport an einem Standort zu bündeln. Damit sollen Athletinnen und Athleten die Möglichkeit erhalten, parallel zur sportlichen Laufbahn einen Schulabschluss oder eine Ausbildung zu absolvieren, ohne lange Anfahrtswege zwischen Trainingsstätte und Schule in Kauf nehmen zu müssen. Vergleichbare Modelle gibt es in Österreich bereits in anderen Sportarten, etwa im Skisport oder im Fußball.

Im Eishockey gilt die Verfügbarkeit geeigneter Eisflächen traditionell als eine zentrale Voraussetzung für die Nachwuchs- und Frauenförderung. Trainingszeiten müssen üblicherweise zwischen verschiedenen Nutzergruppen wie Vereinen, Schulen und Nationalteams aufgeteilt werden, was bei nur einer verfügbaren Halle häufig zu Engpässen führt. Eine zweite Halle an einem Standort kann solche Kapazitätsprobleme entschärfen und gleichzeitig spezialisierte Trainingsbereiche wie eine Skills Area dauerhaft zur Verfügung stellen, ohne den laufenden Spielbetrieb einer Haupthalle einzuschränken.

Die Finanzierung von Sportinfrastruktur dieser Größenordnung erfolgt in Österreich in der Regel über mehrere Gebietskörperschaften gemeinsam. Bund, Länder und Gemeinden tragen dabei üblicherweise anteilig zu den Baukosten bei, wobei die genaue Aufteilung von Projekt zu Projekt verhandelt wird. Kostensteigerungen während der Bauphase, etwa durch gestiegene Materialpreise, werden bei solchen Vorhaben häufig durch einen Baukostenindex sowie durch vorab festgelegte Toleranzrahmen abgefedert, um den ursprünglichen Kostenrahmen nicht sofort zu sprengen.

Austragungsorte für internationale Nachwuchsturniere wie eine U18-Weltmeisterschaft werden von den internationalen Eishockeyverbänden in der Regel mit einem gewissen zeitlichen Vorlauf vergeben. Dabei spielt neben der sportlichen Infrastruktur auch die Kapazität für Zuschauerinnen und Zuschauer sowie die Eignung der Nebenräume, etwa für Mannschaften und Offizielle, eine Rolle bei der Standortwahl.