Villacher AlpenArena feiert 30 Jahre als internationale Sportanlage für 20 Disziplinen

Die Villacher AlpenArena hat am Sonntag ihr 30-jähriges Bestehen gefeiert. Zu dem Jubiläumsfest kamen zahlreiche Gäste aus Politik und Sport zusammen, darunter Landeshauptmann Daniel Fellner und Bürgermeister Günther Albel. Die 1995 eröffnete Anlage bietet Platz für rund 20 Sportarten und zählt seit ihrer Eröffnung etwa 450.000 Athletinnen und Athleten aus 18 Nationen, die dort trainiert oder an Wettkämpfen teilgenommen haben.

Jubiläumsfeier mit prominenter Beteiligung

Bei der Feier am 11. Oktober 2026 würdigte Landeshauptmann Daniel Fellner den Einsatz der zahlreichen Ehrenamtlichen, die den Betrieb der Anlage über die Jahre mitgetragen haben. Bürgermeister Günther Albel bezeichnete die Villacher AlpenArena als internationales Aushängeschild der Stadt und verwies darauf, dass die Anlage maßgeblich zur touristischen Wertschöpfung in der Region beitrage.

Den politischen Grundstein für die Arena legte vor 30 Jahren der damalige Bürgermeister Helmut Manzenreiter. Als Obmann der Villacher Alpen Arena fungiert aktuell Andreas Sucher, während Dieter Mörtl das Amt des Präsidenten des Landesskiverbandes Kärnten innehat.

Nutzungszahlen und sportliches Angebot

Allein im Jahr 2026 nutzten rund 25.000 Menschen die Anlage, darunter etwa 10.000 Athletinnen und Athleten, die auf der Skisprunganlage trainierten oder antraten. Seit 2022 ist die Arena zudem fixer Bestandteil des internationalen Wettkampfkalenders: Jährlich wird dort ein Damen-Weltcup im Skispringen ausgetragen.

Die Bandbreite der nutzbaren Sportarten macht die Villacher AlpenArena zu einer vielseitig eingesetzten Trainingsstätte, die über den reinen Wintersport hinaus Bedeutung für unterschiedliche Disziplinen hat.

Skisprunganlagen als ganzjährige Trainingsstätten

Grundsätzlich zählen Skisprunganlagen mit Kunststoffmatten-Bahnen zu den wenigen Sportstätten, die ganzjährig und unabhängig von der Schneelage betrieben werden können. Diese technische Eigenschaft ermöglicht es Nachwuchs- wie auch Spitzenathletinnen und -athleten, ihr Training nicht ausschließlich auf die Wintermonate zu beschränken. Üblicherweise werden solche Anlagen von mehreren Schanzengrößen begleitet, um Sportlerinnen und Sportler unterschiedlicher Leistungsstufen und Altersgruppen gerecht zu werden.

Für den internationalen Spitzensport sind zudem Weltcup-Stationen von Bedeutung, da sie den jeweiligen Standorten eine dauerhafte Präsenz im internationalen Wettkampfkalender sichern. Damit verbunden ist in der Regel auch eine wirtschaftliche Komponente, da solche Veranstaltungen Gäste aus dem In- und Ausland anziehen und so die regionale Tourismusbranche unterstützen können. Der Betrieb umfangreicher Sportanlagen hängt in der Praxis häufig von einem Zusammenspiel aus öffentlicher Förderung, ehrenamtlichem Engagement und der Einbindung von Sportverbänden ab, die gemeinsam für Organisation, Wartung und sportliche Ausrichtung der jeweiligen Standorte sorgen.