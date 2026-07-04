Vingegaard gewinnt Auftakt-Zeitfahren bei Tour de France in Barcelona

Tour de France 2026: Vingegaard gewinnt Auftakt-Zeitfahren in Barcelona

Die 113. Tour de France ist am 4. Juli 2026 in Barcelona gestartet. Den Auftakt bildete ein Teamzeitfahren über 19,6 Kilometer, das Jonas Vingegaard vom Team Visma für sich entschied.

Das Rennen wird über insgesamt 21 Etappen und eine Gesamtdistanz von 3.321,2 Kilometern ausgetragen. Zielort ist Paris, wo das Peloton am 26. Juli 2026 erwartet wird. Die Strecke umfasst 54.450 Höhenmeter.

Neuer Modus beim Teamzeitfahren

Das Eröffnungszeitfahren wurde nach einem neuen Reglement gewertet: Für die Teamwertung zählt die Zeit des schnellsten Fahrers einer Mannschaft. Für die Gesamtwertung hingegen wird die individuelle Fahrzeit jedes einzelnen Profis herangezogen.

Vingegaard setzte sich dabei vor dem Netcompany-Ineos-Team mit Filippo Ganna sowie dem UAE-Team mit Tadej Pogacar und Felix Großschartner durch. In der Gesamtwertung führt Vingegaard acht Sekunden vor Ganna und zwölf Sekunden vor Pogacar.

Österreichische Fahrer im Hintertreffen

Felix Großschartner vom UAE-Team büßte als 72. insgesamt 2:54 Minuten ein. Marco Haller vom Tudor-Team liegt auf Platz 176 mit einem Rückstand von 5:06 Minuten. Paul Seixas vom Decathlon-Team belegt nach der ersten Etappe Rang zehn mit einem Rückstand von 39 Sekunden.

Bisherige Erfolge der Topfavoriten

Vingegaard hatte die Tour de France bereits 2022 und 2023 gewonnen. Zuletzt siegte er beim Giro d’Italia, vor Felix Gall vom Decathlon-Team. Tadej Pogacar ist vierfacher Tour-Gesamtsieger.

Am Sonntag steht die zweite Etappe auf dem Programm, ein Straßenrennen über 168,5 Kilometer rund um Barcelona.