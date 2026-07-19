Vingegaard steigt bei Tour de France nach Sturz aus – Evenepoel gewinnt 15. Etappe

Vingegaard gibt Tour de France nach Sturz auf

Jonas Vingegaard hat die 113. Tour de France aufgegeben. Der dänische Radprofi kam auf der 15. Etappe rund 20 Kilometer vor dem Ziel zu Sturz und stieg anschließend in das Auto des Tour-Arztes. Auf TV-Bildern war zu sehen, wie sich Vingegaard die rechte Schulter hielt.

Die 15. Etappe führte am 19. Juli 2026 über 183,9 Kilometer von Champagnole zum Plateau de Solaison. Der Schlussanstieg war rund zwölf Kilometer lang und wies eine durchschnittliche Steigung von neun Prozent auf. Vingegaard hatte vor der Etappe in der Gesamtwertung 4:30 Minuten Rückstand auf den führenden Tadej Pogacar.

Evenepoel gewinnt die Etappe

Den Etappensieg sicherte sich Remco Evenepoel in einer Zeit von 4:23:09 Stunden. Für den Belgier war es der dritte Etappensieg bei der Tour de France insgesamt. Tadej Pogacar wurde mit gleicher Zeit Zweiter. Isaac del Toro, der auf der Etappe ebenfalls gestürzt war, aber weiterfahren konnte, belegte mit sechs Sekunden Rückstand den dritten Platz.

Gesamtwertung nach 15 Etappen

In der Gesamtwertung führt Tadej Pogacar nach 15 von 21 Etappen das Klassement an. Remco Evenepoel folgt mit fünf Minuten Rückstand auf Rang zwei, Isaac del Toro liegt mit 5:58 Minuten Rückstand auf Platz drei. Paul Seixas ist mit 6:23 Minuten Rückstand Vierter. Am 21. Juli 2026 steht ein Einzelzeitfahren über 21,6 Kilometer von Evian-les-Bains nach Thonon-les-Bains mit 465 Höhenmetern auf dem Programm.