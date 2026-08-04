Vladimir Petkovic und Algerien trennen sich einvernehmlich nach WM-Aus

Vladimir Petkovic nicht mehr Trainer der algerischen Nationalmannschaft

Vladimir Petkovic ist nicht mehr Trainer der algerischen Fußballnationalmannschaft. Die Trennung zwischen dem 62-Jährigen und dem algerischen Verband erfolgte laut Mitteilung einvernehmlich.

Petkovic hatte das Amt im Frühjahr 2024 übernommen und besaß eigentlich einen Vertrag bis 2028. Zuvor war er Trainer der Schweizer Nationalmannschaft.

Unter Petkovic schied Algerien im Achtelfinale der WM Anfang Juli nach einem 0:2 gegen die Schweiz aus. Zuvor hatte die Mannschaft bei dem Turnier unter anderem 3:3 gegen das ÖFB-Team gespielt. Bereits zuvor war Algerien im Viertelfinale des Afrika-Cups gegen Nigeria ausgeschieden.