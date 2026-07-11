Völserin Theresa Singer reitet sich in die Top 30 Österreichs

Springreiterin Theresa Singer aus Völs zählt zu den Top 30 Österreichs

Die 27-jährige Theresa Singer aus Völs gehört zu den erfolgreichsten Springreiterinnen Österreichs. Im Jahr 2026 belegt sie Platz 28 der „Top of Austria Liste“ und hat sich diesen Rang mit Siegen in der nationalen Klasse S3 (1,50 m) sowie im internationalen CS1 Grand Prix erarbeitet.

Ihr Hauptpferd trägt den Namen „Kleons Cruising“. Das Tier hat Singer vor sechs Jahren übernommen und seitdem selbst ausgebildet. Insgesamt besitzt sie vier Pferde, die sie allesamt eigenständig trainiert.

Reiten seit der Kindheit

Singers reiterische Laufbahn begann früh: Mit zwei Jahren erhielt sie ihr erstes Pony, mit sechs Jahren nahm sie erstmals an Turnieren teil. Ihre bisherigen sportlichen Erfolge erzielte sie nach eigenen Angaben ohne Sponsoren – lediglich mit der Unterstützung ihrer Eltern.

Sport und Studium

Neben ihrer Tätigkeit als Reitsporttrainerin verfolgt Singer auch eine akademische Laufbahn. Sie hat bereits drei Universitätsabschlüsse erworben und strebt einen weiteren Master im Bereich Wirtschaftsrecht an.