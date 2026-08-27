Volleyball-Weltrekord: Deutschlands Männer gewinnen Marathon-Satz gegen Italien nach 89 Minuten

Die deutsche Volleyballnationalmannschaft der Männer hat beim FIPAV Cup in Reggio Calabria einen Weltrekord aufgestellt. Im Spiel gegen Gastgeber Italien dauerte der erste Satz 89 Minuten und endete 66:64 für Deutschland. Nach Angaben des Deutschen Volleyball-Verbands (DVV) ist dies der längste Satz, der jemals in einem offiziellen Länderspiel gespielt wurde. Das Gesamtspiel verlor Deutschland dennoch mit 2:3.

Marathon-Satz mit 43 abgewehrten Satzbällen

Das Spiel fand am Mittwochabend im PalaCalafiore statt, mehr als 4.400 Zuschauer verfolgten die Partie. Im ersten Satz wehrten beide Mannschaften zusammen 43 Satzbälle ab, ehe Deutschland den Durchgang für sich entschied. Der bisherige Rekord für den längsten Satz in einem offiziellen Länderspiel war erst im Juni bei der Volleyball Nations League aufgestellt worden, als Argentinien und Polen 62 Minuten benötigten. Der Satz in Reggio Calabria übertraf diese Marke um deutlich mehr als 20 Minuten.

Trotz des historischen Auftakts konnte die Mannschaft von Bundestrainer Massimo Botti das Spiel nicht für sich entscheiden. Nach dem gewonnenen ersten Satz gab Deutschland den zweiten Durchgang mit 22:25 ab, gewann den dritten Satz mit 25:23 und verlor die folgenden beiden Sätze mit 22:25 und 12:15. Italien setzte sich damit insgesamt mit 3:2 durch. Für Deutschland lief unter anderem Außenangreifer Tobias Brand auf.

Vorbereitung auf die Europameisterschaft

Der FIPAV Cup dient als Vorbereitungsturnier auf die Europameisterschaft, die vom 9. bis 26. September in Bulgarien, Finnland, Italien und Rumänien ausgetragen wird. Solche Turniere kurz vor großen Titelkämpfen bieten Nationalmannschaften üblicherweise die Gelegenheit, sich in Wettkampfsituationen gegen unterschiedliche Gegner zu messen und den Kader auf die entscheidenden Partien einzustimmen.

Grundsätzlich gilt im Volleyball das Prinzip, dass ein Satz erst mit einem Vorsprung von mindestens zwei Punkten gewonnen werden kann. Erreichen beide Mannschaften gleichzeitig hohe Punktzahlen, kann sich ein Satz dadurch erheblich in die Länge ziehen, da immer wieder Ausgleichspunkte erzielt werden, bevor eine Seite den nötigen Abstand herstellt. Dieses Regelwerk ermöglicht in seltenen Fällen extrem lange Sätze, wie sie zuletzt sowohl bei der Partie zwischen Argentinien und Polen als auch nun zwischen Deutschland und Italien zu beobachten waren.

International ausgetragene Vorbereitungsturniere wie der FIPAV Cup werden von den nationalen Verbänden in Abstimmung mit dem Weltverband organisiert und sollen den teilnehmenden Teams praxisnahe Tests unter Wettkampfbedingungen ermöglichen, bevor bei Europameisterschaften oder Weltmeisterschaften der sportliche Ernstfall beginnt.