Vorarlberger Extremsportler Elias Schwärzler springt von Heißluftballon in Bulgarien

Extremsportler Elias Schwärzler springt in Bulgarien von Heißluftballon

Der aus Lingenau stammende Extremsportler Elias Schwärzler ist in Bulgarien von einem Heißluftballon gesprungen. Der Stunt fand am Dienstagabend statt und wurde live im Internet übertragen.

Nach eigenen Angaben wäre der Sprung in Österreich nicht möglich gewesen. Schwärzler habe deshalb nach einem Ort gesucht, an dem der Stunt legal durchgeführt werden könne.

20 Personen an Vorbereitung beteiligt

An dem Vorhaben waren insgesamt 20 Personen beteiligt. Schwärzler entwickelte eine eigene Aufstiegsstrategie: Etwa in der Hälfte der Strecke hing er an einem Kletterseil, den letzten Teil bis zum Ballon kletterte er selbst hoch. Oben am Ballon herrschten Temperaturen von rund 100 Grad.

Eine Dokumentation des Sprungs ist auf den Social-Media-Kanälen des Sportlers zu sehen. Nach eigenen Angaben handelt es sich um ein „World’s First“, ein derartiger Stunt habe zuvor noch nicht stattgefunden.

Bisherige Rekorde und weitere Projekte

Schwärzler war bereits 2022 mit einer Geschwindigkeit von 272,93 km/h auf dem Mountainbike unterwegs, wobei er sich von einem Moto-GP-Motorrad ziehen ließ. Er war damit der erste Mensch, der diese Geschwindigkeit auf dem Mountainbike erreichte. Das Video zu diesem Rekord wurde über 400 Millionen Mal aufgerufen.

Der Sportler denkt darüber nach, seinen Geschwindigkeitsrekord künftig weiter zu steigern, und versucht dafür, ein Formel-1-Auto aufzutreiben. Schwärzler ist zudem Projektentwickler des geplanten Bikeparks in Schetteregg und betreibt eine Online-Mountainbikeschule. Er betreibt seit elf Jahren Extremsport und hat sich nach eigenen Angaben dabei noch nie einen Knochen gebrochen.