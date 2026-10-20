Ein Team aus Vorarlberg hat bei der Rollhockey-B-Weltmeisterschaft in Paraguay die Goldmedaille gewonnen. Im Finale setzte sich die österreichische Nationalmannschaft am Sonntag gegen Kolumbien im Penaltyschießen mit 3:2 durch. Das gesamte Team besteht aus Spielern aus Vorarlberg, Kapitän der Mannschaft ist Daniel Zehrer.

Bester Verbandserfolg der Geschichte

Mit dem Titelgewinn beendet Österreich die Weltmeisterschaft, die offiziell als Intercontinental Championship bezeichnet wird, auf dem Gesamtrang neun. Das ist die beste Platzierung in der Geschichte des österreichischen Rollhockey-Verbands. Zusätzlich erzielte das Team die meisten Tore des gesamten Turniers und kassierte zugleich die wenigsten Gegentreffer aller teilnehmenden Mannschaften.

Herausragend präsentierte sich dabei Kilian Hagspiel vom RHC Dornbirn. Mit 19 Treffern in sieben Partien wurde er zum Torschützenkönig der Weltmeisterschaft gekürt. Trainer Francesco Dolce lobte die Mannschaft im Anschluss für ihre Leistung bei dem Turnier.

Das österreichische Aufgebot setzte sich aus Spielern der beiden einzigen großen heimischen Rollhockey-Vereine zusammen. Sechs Akteure stellte der RHC Wolfurt, vier weitere kamen vom RHC Dornbirn. Alle Spieler der Nationalmannschaft sind Amateur-Sportler.

Nach dem Turniererfolg befand sich das Team am Dienstag noch auf der Rückreise aus Paraguay und war mit Verspätung unterwegs. Ein für Dienstagabend geplanter Empfang in Wolfurt muss deshalb verschoben werden.

Rollhockey in der Schweizer Ligenstruktur

Der österreichische Rollhockeysport ist eng mit dem Schweizer Ligensystem verknüpft. Sowohl der RHC Wolfurt als auch der RHC Dornbirn tragen ihren Spielbetrieb nicht in Österreich, sondern in der Schweiz aus. Grundsätzlich ergibt sich eine solche Konstellation häufig dort, wo die nationale Liga im eigenen Land zu klein oder nicht ausreichend etabliert ist, um einen regelmäßigen Spielbetrieb auf hohem Niveau zu gewährleisten. Für Vereine aus grenznahen Regionen bietet der Wechsel in ein Nachbarland in solchen Fällen eine Möglichkeit, sportlich konkurrenzfähiger aufgestellt zu sein.

Der RHC Wolfurt ist in der Harvest National League aktiv, der höchsten Spielklasse der Schweiz. Der RHC Dornbirn tritt in der NLB an, der zweithöchsten Liga, und absolviert dort inzwischen seine zweite Saison. Üblicherweise profitieren Nationalmannschaften von einer Vereinslandschaft, die ihre Spieler in einem konstanten, hochklassigen Ligabetrieb einsetzt. Eine durchgehende Einbindung in ein wettbewerbsfähiges Umfeld gilt im Rollhockey ebenso wie in vergleichbaren Mannschaftssportarten als wichtige Grundlage für die Entwicklung von Nationalspielern.

Die B-Weltmeisterschaft, die international unter der Bezeichnung Intercontinental Championship geführt wird, dient im Rollhockey als zweithöchste Turnierebene unterhalb der eigentlichen A-Weltmeisterschaft. Für kleinere Rollhockey-Nationen wie Österreich stellt die Teilnahme an einem solchen Turnier eine der wenigen Gelegenheiten dar, sich im internationalen Vergleich mit einer größeren Zahl an Mannschaften zu messen. Da der Sport in vielen Ländern organisatorisch auf wenige Vereine und Regionen konzentriert ist, hängt die Qualität eines Nationalteams in besonderem Maß von der Leistungsfähigkeit einzelner Klubs ab.