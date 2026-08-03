Vozinha in Chile gelandet: Hunderte Fans empfangen Kult-Tormann am Flughafen

Torhüter Vozinha in Santiago de Chile eingetroffen

Der kapverdische Nationaltorhüter Vozinha ist am Flughafen von Santiago de Chile empfangen worden. Mehrere hundert Fans des chilenischen Rekordmeisters Colo-Colo feierten den 40-Jährigen bei seiner Ankunft.

Der Verein veröffentlichte Fotos und Videos von dem Empfang auf der Plattform X. Vozinha äußerte sich nach seiner Ankunft mit den Worten: „Ich bin sehr froh, hier angekommen zu sein.“

Karrierestation nach der WM

Vozinha, dessen vollständiger Name Josimar Jose Evora Dias lautet, spielte bis zum Sommer beim portugiesischen Zweitligisten GD Chaves. Bekanntheit erlangte er durch die Fußball-Weltmeisterschaft, bei der Kap Verde im ersten Gruppenspiel 0:0 gegen Spanien spielte. Spanien wurde bei diesem Turnier später Weltmeister.

Im Zuge des Turniers wurde Vozinha zu einem Social-Media-Star. Vor der WM hatte er weniger als 50.000 Follower auf Instagram, mittlerweile folgen ihm dort rund 29,5 Millionen Menschen.