Vuelta-Aus für Gregor Mühlberger nach Sturz auf der 13. Etappe

Gregor Mühlberger ist bei der Vuelta a España auf der 13. Etappe gestürzt und musste das Rennen anschließend aufgeben. Der 32-jährige Österreicher, der für das Team Decathlon fährt, hatte vor seinem Ausfall mit knapp 8:30 Minuten Rückstand den neunten Platz in der Gesamtwertung belegt.

Sturz auf dem Weg nach Loja

Die 13. Etappe der Vuelta a España führte über 192,8 Kilometer von Almunecar nach Loja. Auf dieser Strecke kam Mühlberger zu Sturz. Er konnte das Rennen danach nicht fortsetzen und musste aufgeben.

Mühlberger war bis zu diesem Zeitpunkt mit einer soliden Platzierung in der Gesamtwertung vertreten. Nach zwölf gefahrenen Etappen lag er mit einem Rückstand von knapp 8:30 Minuten auf dem neunten Platz.

Gall weiterhin in den Top drei

Für das Team Decathlon bleibt Felix Gall im Rennen um die Gesamtwertung präsent. Er belegt nach zwölf Etappen den dritten Platz. An der Spitze der Gesamtwertung liegt der Spanier Enric Mas, gefolgt vom Slowenen Primoz Roglic auf dem zweiten Rang.

Bedeutung von Helfern in den Bergetappen

Bei mehrwöchigen Rundfahrten wie der Vuelta a España sind Teamkollegen für die Gesamtklassement-Fahrer von erheblicher Bedeutung. Grundsätzlich übernehmen einzelne Fahrer eines Teams die Aufgabe, ihre Kapitäne insbesondere in den entscheidenden Bergetappen zu unterstützen, etwa durch das Vorgeben des Tempos oder das Abfangen von Wind. Fällt ein solcher Helfer durch einen Sturz oder eine Verletzung aus, kann sich das grundsätzlich auf die taktischen Möglichkeiten eines Teams in den folgenden Renntagen auswirken.

Stürze gehören bei dreiwöchigen Landesrundfahrten zu den üblichen Risiken. Enges Peloton, wechselnde Fahrbahnbeläge, Abfahrten und plötzliche Bremsmanöver zählen zu den Faktoren, die das Sturzrisiko im Straßenradsport erhöhen können. Die konkrete Ursache für den Sturz von Mühlberger sowie das genaue Ausmaß seiner Blessuren waren zum Zeitpunkt der Berichterstattung nicht bekannt.