WAC nach fünfter Niederlage in Folge im Tabellenkeller – Präsident schließt Konsequenzen nicht aus

Der WAC hat am Sonntag zu Hause gegen die WSG Tirol mit 0:2 verloren und damit die fünfte Liganiederlage in Folge kassiert. Die Kärntner sind Schlusslicht der Admiral Bundesliga und holten aus den jüngsten sieben Runden nur einen Punkt. WAC-Präsident Dietmar Riegler kündigte nach der Partie Gespräche an und schloss personelle Konsequenzen nicht aus.

Krise spitzt sich nach Heimniederlage zu

Die Niederlage gegen die WSG Tirol reiht sich in eine Serie ein, die den WAC an das Tabellenende gebracht hat. Mit nur einem Punkt aus den vergangenen sieben Runden ist der Rückstand auf die Konkurrenz deutlich gewachsen. Die WSG Tirol selbst liegt als Tabellensechster bereits sechs Punkte vor dem WAC.

Besonders bemerkenswert an der Partie: Auf der Gegenseite stand mit Thomas Silberberger ausgerechnet jener Trainer, der die WSG Tirol von 2013 bis 2024 betreut hatte, nun aber als WAC-Coach gegen seinen früheren Klub verlor.

Silberberger war im April zum WAC gekommen und hatte den Verein noch in der vergangenen Saison vor dem Abstieg bewahrt. Der Start in die neue Spielzeit verlief zunächst vielversprechend: Der WAC gewann gegen die Wiener Austria und holte gegen Red Bull Salzburg ein Unentschieden. Die seither folgende Negativserie steht in deutlichem Kontrast zu diesem Auftakt.

WAC-Präsident Dietmar Riegler äußerte sich nach dem Spiel unmissverständlich zur sportlichen Lage. „Wir sind in der Krise, jetzt müssen wir schauen, dass wir rauskommen“, sagte Riegler. Auf die Frage, ob eine Trainerentlassung infrage komme, antwortete er: „Ich schließe nichts aus.“ Zugleich betonte er, dass auch die Spieler in die Pflicht genommen werden müssten.

Verteidiger Marco Sulzner nahm den Trainer in der öffentlichen Einschätzung in Schutz. „Wenn man sich das Spiel anschaut, kann man dem Trainer nichts vorwerfen. Es liegt an uns“, sagte Sulzner. Sowohl er als auch Silberberger selbst benannten dieselbe konkrete Schwachstelle: Unachtsamkeiten bei Standardsituationen vor beiden Gegentoren. Silberberger brachte die Defensivprobleme seiner Mannschaft auf den Punkt: „Wir haben Riesentroubles, dass wir stabil sind.“

Trainerwechsel als Mittel in sportlichen Krisen

In der Admiral Bundesliga wie in vielen anderen europäischen Ligen gehört die Trennung von Trainern zu den gängigen Reaktionen auf anhaltende sportliche Talfahrten. Vereinsführungen stehen dabei regelmäßig vor der Frage, ob strukturelle Probleme im Kader oder die Arbeit des Trainerteams ausschlaggebend für eine Negativserie sind. Häufig werden beide Ebenen parallel betrachtet, bevor eine Entscheidung fällt.

Üblicherweise prüfen Vereinsverantwortliche vor einer möglichen Trainerentlassung mehrere Faktoren: die Tabellensituation, den Spielverlauf einzelner Partien, die Entwicklung im Vergleich zu vorherigen Phasen der Saison sowie Gespräche mit Trainerstab und Mannschaft. Eine rasche Reaktion kann kurzfristig neue Impulse setzen, birgt jedoch auch das Risiko, dass strukturelle Schwächen im Kader dadurch nicht behoben werden.

Standardsituationen gelten im Profifußball grundsätzlich als Bereich, der sich durch gezieltes Training beeinflussen lässt, zugleich aber auch von individueller Aufmerksamkeit und Abstimmung in der Defensive abhängt. Wiederholte Gegentore aus ähnlichen Spielsituationen werden in der Branche häufig als Hinweis auf Defizite in der mannschaftlichen Organisation gewertet, die sowohl taktische als auch individuelle Ursachen haben können.

Für Vereine am Tabellenende steht in solchen Phasen oft der Abstiegskampf im Mittelpunkt der sportlichen Planung. Die Ansetzung kommender Spiele, die Qualität der Gegner sowie die verbleibende Zeit bis zum Ende der Saison fließen in der Regel in die Überlegungen der Vereinsführung ein, wenn über mögliche personelle Veränderungen entschieden wird.