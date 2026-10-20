WAC trennt sich nach nur einer Saison von Rene Renner aus disziplinären Gründen

Der WAC hat sich mit sofortiger Wirkung von Rene Renner getrennt. Wie der Verein am Dienstag mitteilte, erfolgte die Trennung von dem 33-jährigen Linksaußen einvernehmlich und aus disziplinären Gründen. RZ Pellets Wolfsberg ist aktuell Schlusslicht der Admiral Bundesliga.

Trennung nach schwieriger Phase

Renner war seit seiner Ankunft beim WAC im Sommer 2025 eine feste Größe in der Mannschaft und gehörte zu den Stammkräften. Der Oberösterreicher wechselte damals vom thailändischen Club Buriram United nach Wolfsberg, zuvor hatte er bereits für den SV Mattersburg und den LASK gespielt.

Beim 0:2 gegen die WSG Tirol fehlte Renner zuletzt. Zuvor hatte der WAC am 11. Oktober 2026 mit 0:3 gegen den SCR Altach verloren. Nun endet seine Zeit beim Klub vorzeitig und aus disziplinären Gründen, wie der Verein offiziell bestätigte.

Sportlich befindet sich der WAC in einer schwierigen Phase. In den jüngsten acht Ligapartien holte die Mannschaft lediglich zwei Punkte. Am kommenden Samstag steht für den WAC das Auswärtsspiel beim TSV Egger Glas Hartberg an.

Disziplinarmaßnahmen im Profifußball

Disziplinäre Trennungen zwischen Vereinen und Spielern sind im Profifußball grundsätzlich kein alltäglicher, aber auch kein seltener Vorgang. Üblicherweise greifen Klubs zu solchen Schritten, wenn interne Regeln oder Verhaltenskodizes innerhalb der Mannschaft verletzt werden. Dabei spielt es für Vereine oft eine zentrale Rolle, nach außen hin ein einheitliches Bild der Mannschaftsdisziplin zu wahren, insbesondere in sportlich angespannten Phasen.

Eine einvernehmliche Trennung unterscheidet sich rechtlich von einer fristlosen Kündigung. Bei einer einvernehmlichen Lösung einigen sich beide Seiten auf eine Vertragsauflösung, ohne dass es zu einem rechtlichen Streitfall kommen muss. Dies ermöglicht in der Regel eine geregelte Abwicklung offener Fragen wie Abfindungen oder Vereinswechsel, ohne dass langwierige arbeitsrechtliche Auseinandersetzungen notwendig werden.

Grundsätzlich liegt die Entscheidung über disziplinäre Maßnahmen zunächst bei der sportlichen Führung eines Vereins, insbesondere beim Trainerteam, das den unmittelbaren Einblick in das Verhalten innerhalb der Mannschaft hat. Die endgültige vertragliche Umsetzung erfolgt anschließend durch die Vereinsführung. In sportlich schwierigen Situationen, wie sie der WAC derzeit durchläuft, geraten solche internen Abläufe häufig stärker in den Fokus der Öffentlichkeit als in erfolgreichen Phasen.