WAC trennt sich von Silberberger – Manfred Schmid kehrt als Trainer zurück

Der WAC trennt sich von Cheftrainer Thomas Silberberger. Das teilte der Fußball-Bundesligist am Donnerstag mit. Als Nachfolger übernimmt Manfred Schmid, der den Klub bereits von März 2023 bis Sommer 2024 betreut hatte. Der Schritt erfolgt, nachdem die Kärntner zuletzt fünf Pflichtspiele in Serie verloren haben und aktuell Schlusslicht der Admiral Bundesliga sind.

Fünf Niederlagen in Serie geben den Ausschlag

Silberberger hatte den WAC im vergangenen Frühjahr übernommen, nachdem sich der Verein von Ismail Atalan getrennt hatte. Unter dem 53-Jährigen gewann die Mannschaft damals vier Spiele in Serie und erreichte das Halbfinale der Europacup-Play-offs. Der Saisonstart im Sommer verlief zunächst ebenfalls vielversprechend: Der WAC siegte gegen die Wiener Austria und holte gegen Red Bull Salzburg ein Unentschieden.

Danach kippte die Entwicklung. Der WAC kassierte fünf Niederlagen in Serie, zuletzt unterlag man am Sonntag zu Hause mit 0:2 gegen die WSG Tirol. Damit steht der Verein nach den jüngsten Runden als Tabellenletzter der Admiral Bundesliga da. WAC-Präsident Dietmar Riegler erklärte, man habe sich aufgrund der Ergebnisse der vergangenen Wochen zu einer Veränderung gezwungen gesehen.

Schmid kehrt auf die Trainerbank zurück

Mit Manfred Schmid kehrt ein Trainer zum WAC zurück, der dem Klub bereits bekannt ist. Der 55-jährige Wiener stand von März 2023 bis zum Sommer 2024 an der Seitenlinie der Kärntner und führte die Mannschaft in dieser Zeit zweimal zum Sieg in der Qualifikationsgruppe. Nun soll er die Trendwende einleiten und den WAC aus der aktuellen Tabellensituation führen.

Sein erster Einsatz als neuer Cheftrainer steht bereits unmittelbar bevor: Am Samstag tritt der WAC auswärts beim TSV Egger Glas Hartberg an.

Trainerwechsel als übliches Mittel in der Krise

Ein Trainerwechsel während der laufenden Saison gilt im Profifußball als gängiges Mittel, wenn sportliche Ergebnisse über einen längeren Zeitraum ausbleiben. Vereinsführungen reagieren damit in der Regel auf eine Serie von Niederlagen, um kurzfristig neue Impulse in die Mannschaft zu bringen. Häufig greifen Klubs dabei auf Trainer zurück, die den Verein bereits kennen, da diese sich ohne lange Eingewöhnungszeit in bestehende Strukturen einfügen können.

Grundsätzlich hängt der Erfolg eines solchen Schritts von mehreren Faktoren ab, etwa von der Kaderzusammensetzung, dem verbleibenden Zeitraum bis zu wichtigen Saisonabschnitten und der Fähigkeit des neuen Trainers, kurzfristig taktische oder mentale Anpassungen umzusetzen. In der Admiral Bundesliga, in der die Qualifikationsgruppe und die anschließenden Meister- beziehungsweise Qualifikationsrunden über die weitere Saison entscheiden, kommt frühen Punktgewinnen zusätzliches Gewicht zu.

Für den WAC steht mit dem Auswärtsspiel bei Hartberg nun die erste Gelegenheit an, unter der neuen sportlichen Leitung wieder Boden auf die Tabellenspitze gutzumachen.