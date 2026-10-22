WAC trennt sich von Silberberger und holt Manfred Schmid zurück

Der WAC hat sich von Cheftrainer Thomas Silberberger getrennt. Das teilte der Fußball-Bundesligist RZ Pellets Wolfsberg am Donnerstag, dem 22. Oktober 2026, mit. Der 53-jährige Silberberger musste seinen Posten räumen, nachdem die Kärntner als Schlusslicht der Bundesliga in die laufende Saison geraten waren. Als Nachfolger wurde Manfred Schmid präsentiert, der bereits von März 2023 bis Sommer 2024 Trainer beim WAC gewesen war.

Rückkehr nach gut zwei Jahren

Mit Manfred Schmid kehrt ein dem Verein bekanntes Gesicht an die Seitenlinie zurück. Der 55-Jährige aus Wien hatte den WAC in seiner ersten Amtszeit zweimal zum Sieg in der Qualifikationsgruppe geführt. Nach seinem Abschied im Sommer 2024 übernimmt er die Mannschaft nun erneut, diesmal in einer sportlich angespannten Situation als Tabellenletzter der Liga.

Schmid kündigte bei seiner Präsentation an, umgehend zahlreiche Gespräche mit den Spielern führen zu wollen. Er legte dabei den Fokus auf offene Kommunikation innerhalb der Mannschaft. Konkrete Angaben zu personellen oder taktischen Maßnahmen machte er zunächst nicht.

Trainerwechsel in der Bundesliga

Grundsätzlich gehören Trainerwechsel während der laufenden Saison zu den gängigen Mitteln, mit denen Vereine in sportlichen Krisensituationen reagieren. Insbesondere wenn ein Team den letzten Tabellenplatz belegt, steht häufig die gesamte sportliche Leitung unter besonderer Beobachtung. Die Entscheidung über eine Trennung liegt in solchen Fällen üblicherweise bei der sportlichen Führung und der Vereinsspitze gemeinsam.

Bei der Suche nach einem Nachfolger greifen Klubs in der Praxis häufig auf Trainer zurück, die den Verein, seine Strukturen und den Kader bereits kennen. Eine solche Rückkehr kann aus Sicht der Vereinsverantwortlichen den Vorteil bieten, dass sich der neue Trainer ohne längere Eingewöhnungsphase auf die unmittelbaren sportlichen Aufgaben konzentrieren kann. Gleichzeitig bringt ein Trainerwechsel in der Regel auch veränderte Impulse für das Training und die Kommunikation innerhalb der Mannschaft mit sich.

Die Qualifikationsgruppe, in der Schmid in seiner ersten Amtszeit zweimal erfolgreich war, ist Teil des österreichischen Ligamodus, bei dem die Bundesliga nach einer Grunddurchgangsphase in eine Meister- und eine Qualifikationsgruppe aufgeteilt wird. Für Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte ist der Verbleib in der höchsten Spielklasse häufig das zentrale sportliche Ziel innerhalb dieser Gruppe.