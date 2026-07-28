Wacker Innsbruck feiert Comeback in der 2. Liga nach vier Jahren im Unterhaus

Wacker Innsbruck kehrt in den Profifußball zurück

Wacker Innsbruck bestreitet in dieser Woche sein Comeback im Profifußball. Der Verein ist Aufsteiger in die Admiral 2. Liga, nachdem er nach einem Konkurs vier Jahre in der Unterklasse gespielt hatte.

Auf dem Weg zurück in den Profifußball gewann Wacker Innsbruck beim Aufstieg von der fünften Leistungsstufe drei Titel in Folge. Zur Regionalliga-Zeit wurden im Schnitt 3.000 Fans bei den Heimspielen gezählt.

Verbindung zu Los Angeles FC

Wacker Innsbruck gehört zum Imperium von Los Angeles FC (LAFC). Der US-Club war 2023 als Partner bei Wacker eingestiegen und hat sein Engagement 2026 ausgebaut. Die Profimannschaft wurde in eine eigene Gesellschaft ausgegliedert, an der LAFC 99 Prozent der Anteile übernahm. Die Anteile, die zuvor bei den Grasshoppers Zürich lagen, gab LAFC ab. Wacker Innsbruck ist nun exklusiver Europapartner von LAFC.

LAFC ist über das Joint Venture Red&Gold Football, das gemeinsam mit Bayern München betrieben wird, zudem an Clubs in Gambia, Uruguay, Südkorea und Ecuador beteiligt. Red&Gold Football wird von Jochen Sauer geleitet, der zuvor Geschäftsführer bei Red Bull Salzburg war.

Vereinspräsident Hannes Rauch erklärte: „Das Ziel war immer zurück in den Profifußball. Da gehört Wacker Innsbruck hin. Wacker ist vom Namen, den Fans und dem Umfeld ein Topverein.“

Historie und Konkurs

Wacker Innsbruck war in den 1970er-Jahren unter eigenem Namen fünfmal österreichischer Meister. Auch als FC Tirol war der Verein fünffacher Meister, bevor 2002 ein Konkurs zum Zwangsabstieg führte.

Kaderneuzugänge und Cup-Auftakt

Trainer der Mannschaft ist Sebastian Siller. Im Uniqa-ÖFB-Cup gewann Wacker Innsbruck das Auftaktspiel gegen Reichenau mit 3:0.

Von LAFC ausgeliehen sind die beiden 20-jährigen Spieler Adrian Wibowo und Matt Evans. Wibowo ist Stürmer, kommt aus Indonesien und ist indonesischer Nationalspieler. Evans spielt im Mittelfeld, stammt aus Guatemala und ist guatemaltekischer Nationalspieler.

Auftaktgegner SW Bregenz

Wackers Auftaktgegner in der 2. Liga ist SW Bregenz, das Spiel findet am Freitag um 18.30 Uhr statt. SW Bregenz war dem Abstieg entgangen, weil kein Verein aus der Ostliga aufgestiegen war.

Bei SW Bregenz ist Takashi Okuri mit seiner Nippon Rika Industries Corporation eingestiegen und bringt eine Kooperation mit dem japanischen Club Tochigi City mit. Tochigi City liegt rund 100 Kilometer nördlich von Tokio und schaffte in drei Jahren den Aufstieg von der fünften in die zweite japanische Liga.

Trainer von SW Bregenz ist Martin Brenner. Der Verein hat fünf japanische Spieler unter Vertrag, darunter Torhüter Peter Kwame Aizawa und Spielmacher Genta Omotehara, sowie vier brasilianische Spieler.