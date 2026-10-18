Walking Football in Innsbruck: Neue Gruppe bringt Senioren zurück auf den Fußballplatz

In Innsbruck hat sich eine neue Gruppe für Walking Football formiert, eine Variante des Fußballs, bei der Laufen und Körperkontakt verboten sind. Initiiert wurde das Angebot von Herbert Rieder, der mit 70 Jahren jahrzehntelang als Spieler und Trainer im Amateurfußball aktiv war. Die Gruppe trifft sich jeden Dienstagnachmittag von 15.00 bis 16.30 Uhr am Innsbrucker Beseleplatz. Der Altersschnitt der Teilnehmerinnen und Teilnehmer liegt bei über 65 Jahren, Männer und Frauen spielen gemeinsam.

Von der Idee zur regelmäßigen Trainingseinheit in Innsbruck

Rieder war über eine Walking Football Gruppe in Kärnten auf das Konzept aufmerksam geworden. In der Folge nahm er Kontakt mit der Walking Football Austrian Academy in Wien auf, um das Angebot auch in Tirol aufzubauen. Unterstützt wird er dabei von Alfred Triendl, der die Gruppe als Co-Trainer begleitet. Als Kooperationspartner treten der SK Wilten, die ASKÖ und der Pensionistenverband Tirol auf. SK Wilten und ASKÖ stellen dabei kostenlos den Platz sowie Utensilien wie Bälle zur Verfügung.

Derzeit nehmen regelmäßig etwa acht bis zehn Spielerinnen und Spieler am Training teil. Nach den eineinhalb Stunden auf dem Platz klingt die Einheit gesellig in der Kantine des SK Wilten aus.

Reduziertes Tempo und klare Regeln für mehr Sicherheit

Walking Football unterscheidet sich vom klassischen Fußball durch mehrere feste Regeln, die Verletzungsrisiken verringern sollen. Der Ball darf maximal in Hüfthöhe gespielt werden, Rempeln und Grätschen sind untersagt. Durch den Verzicht auf Laufen und Körperkontakt verlagert sich das Spiel stärker auf Ballkontrolle, Position und Zusammenspiel.

Ein Format mit Ursprung im Breitensport für Ältere

Walking Football wurde ursprünglich entwickelt, um älteren Menschen eine Möglichkeit zu bieten, trotz körperlicher Einschränkungen weiterhin am Mannschaftssport Fußball teilzunehmen. Das reduzierte Tempo erlaubt es, Grundelemente des Spiels wie Passspiel, Stellungsspiel und taktisches Verhalten beizubehalten, während das Verletzungsrisiko durch den Verzicht auf schnelle Läufe und körperbetonte Zweikämpfe sinkt. In anderen Ländern hat sich diese Spielform bereits als eigenständiges Format etabliert, das häufig von lokalen Vereinen oder Verbänden organisiert wird. Grundsätzlich profitieren solche Angebote von der Zusammenarbeit zwischen bestehenden Sportvereinen, die Infrastruktur wie Plätze und Ausrüstung bereitstellen, und Organisationen, die sich auf die Verbreitung und Weiterentwicklung der jeweiligen Sportart spezialisiert haben. Für die Teilnehmenden bietet ein regelmäßiges Training zudem nicht nur eine körperliche, sondern auch eine soziale Komponente, die bei vielen Freizeitsportangeboten für ältere Menschen eine wichtige Rolle spielt.