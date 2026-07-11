Wembanyama verlängert bei den Spurs um 220 Millionen Euro bis 2032

Victor Wembanyama verlängert Vertrag bei den San Antonio Spurs

Die San Antonio Spurs haben mit Victor Wembanyama eine mehrjährige Vertragsverlängerung vereinbart. Der Vertrag ist der höchstdotierte in der Geschichte des Clubs. Laut US-Medien beläuft sich die Summe auf 252 Millionen US-Dollar (rund 220 Mio. Euro) über fünf Jahre, der Vertrag laufe bis zum Ende der Saison 2031/32.

Der 22-jährige Franzose meldete sich nach der Einigung in sozialen Netzwerken zu Wort: „Spurs-Familie, ich bleibe hier.“

Starke Saison und Finals-Teilnahme

Wembanyama war in der vergangenen Saison einer der prägenden Spieler der Liga. In 64 Partien der regulären Saison erzielte der 2,24 Meter große Center durchschnittlich 25 Punkte, 11,5 Rebounds und 3,1 Assists. Mit 3,08 Blocks pro Spiel führte er die gesamte Liga an. Damit gehört er zu den sieben Spielern in der NBA-Geschichte, die in einer Saison im Schnitt mindestens 25 Punkte, zehn Rebounds und drei Blocks verbucht haben.

Wembanyama wurde zudem als jüngster Spieler der NBA-Geschichte zum Defensivspieler des Jahres gekürt. Mit den San Antonio Spurs erreichte er in der vergangenen Saison die NBA-Finals, in denen das Team den New York Knicks unterlag.

Hintergrund zum Vertrag

Wembanyama war 2023 als Nummer-eins-Pick in die NBA gedraftet worden. Laut US-Medien verzichtete er bei der Vertragsverlängerung auf das mögliche Maximalgehalt von bis zu 303 Millionen US-Dollar, um dem Team finanziellen Spielraum für weitere Verstärkungen zu lassen. Der bisher höchstdotierte Vertrag der NBA-Geschichte ist der 2024 geschlossene Fünfjahresvertrag von Jayson Tatum mit den Boston Celtics über 314 Millionen US-Dollar.