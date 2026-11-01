Wiener ATP-Turnier knackt erstmals 90.000-Besucher-Marke

Das Wiener ATP-Tennisturnier hat einen neuen Zuschauerrekord erzielt. Turnierdirektor Herwig Straka gab am Sonntag, dem 1. November 2026, bekannt, dass erstmals die Marke von 90.000 Besucherinnen und Besuchern überschritten wurde. Das Turnier war zudem erstmals an sieben Tagen ausverkauft.

Neuer Bestwert bei den Zuschauerzahlen

Mit der erstmals erreichten Besuchermarke von 90.000 Zuschauern verzeichnet das Wiener Turnier den höchsten Wert seiner Geschichte. Straka verkündete die Zahl am Sonntag öffentlich. Besonders hervorgehoben wurde dabei, dass erstmals in der Geschichte des Turniers auch der Montag ausverkauft war, zusätzlich zu den übrigen sechs Turniertagen, die ebenfalls vollständig ausgelastet waren.

Zu dem Zuschauerzuwachs trug ein neuer Neben-Court in der Marx Halle bei. Dieser zog täglich rund 1.000 Besucherinnen und Besucher an. Auf diesem Platz wurde eine Mischung aus Einzel-, Doppel- und Rollstuhl-Tennis angeboten. Nach den vorliegenden Angaben nutzte Carlos Alcaraz den Neben-Court für ein Training, während Lorenzo Musetti dort ein Match bestritt.

Zusatzflächen als Besuchermagnet im Profitennis

Bei großen Tennisturnieren haben sich Neben-Courts abseits des Hauptstadions in den vergangenen Jahren zunehmend als eigenständige Attraktion etabliert. Sie ermöglichen es Zuschauerinnen und Zuschauern, Spielerinnen und Spieler aus nächster Nähe zu erleben, etwa bei Trainingseinheiten oder bei Partien, die nicht auf dem Centre Court ausgetragen werden. Solche Flächen dienen Turnierveranstaltern häufig auch dazu, zusätzliche Programmpunkte wie Doppelwettbewerbe oder Rollstuhl-Tennis in den Turnierablauf zu integrieren, ohne den Hauptspielplan zu belasten.

Für Turnierveranstalter sind ausverkaufte Spieltage und steigende Gesamtbesucherzahlen zentrale wirtschaftliche Kennzahlen. Sie beeinflussen unter anderem Einnahmen aus Ticketverkauf, Gastronomie und Sponsoring und tragen zur internationalen Wahrnehmung eines Turniers innerhalb der ATP-Tour bei. Eine hohe Auslastung über die gesamte Turnierwoche hinweg, einschließlich sonst weniger stark besuchter Wochentage, gilt in der Branche allgemein als Indikator für eine gewachsene Popularität einer Veranstaltung.