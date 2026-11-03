Wiener Eislauf-Verein startet am 3. November in die Saison – Eintritt frei zur Eröffnung

Der Wiener Eislauf-Verein (WEV) startet am 3. November 2026 in die Wintersaison. Ab 15 Uhr öffnet der Verein seine Eisfläche für den regulären Publikumsbetrieb, zur Eröffnung ist der Eintritt frei. Der WEV liegt am Heumarkt zwischen Konzerthaus und Stadtpark und bietet eine mehr als 6.000 Quadratmeter große Freiluft-Kunsteisfläche. Es ist der Auftakt einer Reihe von Eröffnungen Wiener Eislaufplätze in den kommenden Wochen.

Eröffnungstag mit Disco und Charity-Turnier

Zum Saisonstart beim WEV ist für den Nachmittag und Abend ein eigenes Programm vorgesehen. Ab 17 Uhr findet eine Radio-Wien-Disco mit DJ Alex List statt. Am Abend desselben Tages steht zudem ein Charity-Eisstock-Turnier zugunsten von Licht ins Dunkel auf dem Programm. Daran nehmen Valerie Huber, Eva Pölzl und Jakob Seeböck teil.

In den Tagen danach folgen weitere Eröffnungen. Die Kunsteisbahn Engelmann im 17. Bezirk öffnet am 6. November 2026, einen Tag später, am 7. November, startet die Albert-Schultz-Eishalle im 22. Bezirk in die Saison. Der Eisring Süd im 10. Bezirk ist bereits seit dem 25. Oktober 2026 geöffnet und bietet sowohl Indoor- als auch Outdoor-Eisflächen. Der Eistraum auf dem Christkindlmarkt am Rathausplatz folgt schließlich am 13. November 2026.

Traditionsstandort auf einem Häuserdach

Die Kunsteisbahn Engelmann wurde vor über 100 Jahren als erste Freiluft-Kunsteisbahn der Welt gegründet. Seit den 1970er-Jahren befindet sie sich auf einem Häuserdach und bietet heute eine 3.000 Quadratmeter große Eislauffläche. Damit zählt sie zu den traditionsreichsten Eislaufstandorten der Stadt.

Auch der Eistraum am Rathausplatz hat sich über die Jahre zu einem festen Bestandteil des Wiener Winterangebots entwickelt. Zum Start am 13. November 2026 steht dort zunächst eine rund 3.000 Quadratmeter große Eisfläche zur Verfügung. Nach einer Pause Anfang des neuen Jahres verwandelt sich die Fläche am Rathausplatz in den Wiener Eistraum mit über 10.000 Quadratmetern Eislaufflächen, der zusätzlich über eine Eisterrasse namens Sky Rink verfügt.

Eisflächen als fester Bestandteil des Wiener Winters

Grundsätzlich zählt der Wechsel von Freiluft- und Hallenangeboten zu den festen Merkmalen des winterlichen Freizeitangebots in Wien. Freiluft-Kunsteisbahnen wie jene des WEV oder der Kunsteisbahn Engelmann werden üblicherweise mit technischer Kühlung betrieben, wodurch sie unabhängig von den jeweiligen Außentemperaturen nutzbar sind. Das ermöglicht einen planbaren Saisonstart bereits im Herbst, lange bevor winterliche Temperaturen für natürliches Eis sorgen würden.

Hallenbetriebe wie die Albert-Schultz-Eishalle ergänzen dieses Angebot ganzjährig und unabhängig von der Witterung, während Standorte wie der Eisring Süd durch die Kombination aus Innen- und Außenflächen beide Nutzungsformen miteinander verbinden. Solche Mischformen erlauben es, je nach Wetterlage zwischen überdachten und offenen Bereichen zu wechseln.

Der Christkindlmarkt am Rathausplatz mit seinem Eistraum ist zugleich eng mit der Wiener Adventszeit verbunden. In solchen zentralen städtischen Lagen dient die Eisfläche häufig nicht nur dem sportlichen Laufbetrieb, sondern auch als öffentlicher Treffpunkt im Winter. Die saisonale Umgestaltung größerer Flächen, wie sie für den Jahreswechsel am Rathausplatz vorgesehen ist, ermöglicht es, das Platzangebot an unterschiedliche Besucherzahlen über die Wintermonate hinweg anzupassen.