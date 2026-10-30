Wiener Eislaufverein startet in neue Saison mit höheren Preisen und modernisierter Infrastruktur

Der Wiener Eislaufverein (WEV) startet am 5. November 2026 in die neue Wintersaison. Die Eisfläche am Heumarkt wird für das Publikum geöffnet, nachdem in den vergangenen Monaten umfangreich in die Sport- und Freizeitstätte investiert wurde. Für Besucher ändern sich zugleich die Preise, die für die kommende Saison geringfügig angehoben wurden.

Neue Infrastruktur für Eishockey und Publikum

Im Eishockeybereich wurde eine Auffrischung vorgenommen. Dazu zählen neue Banden und eine neue Verglasung sowie der Einbau von Spielerbänken. Außerhalb des Spielfelds entstanden ein neuer VIP-Bereich und ein Buffet. In der Eishalle wurden zudem die Garderoben erneuert, und es wurde eine eigene Schiedsrichterkabine errichtet.

Die Preise steigen zur neuen Saison leicht. Erwachsene zahlen werktags künftig 11,60 Euro statt bisher 11 Euro, an Wochenenden erhöht sich der Preis von 12 Euro auf 12,60 Euro. Für Kinder steigt der Eintritt von 3,20 Euro auf 3,70 Euro. Präsident Thomas Meixner möchte über die Höhe der Kosten für die durchgeführten Maßnahmen nicht sprechen. Als Grund für Mehrausgaben werden unter anderem die Energiekosten genannt, die zum Teil deutlich gestiegen sind.

Verein mit langer Geschichte und offener Zukunftsfrage

Der Wiener Eislaufverein wurde 1867 gegründet und besteht damit seit fast 160 Jahren. Er wird als gemeinnütziger Privatbetrieb geführt und verzeichnet jährlich rund 300.000 Besucher. Die Eisfläche erstreckt sich über 6.000 Quadratmeter und wird außerhalb der Wintersaison auch für Veranstaltungen vermietet, da es sich um eine Ganzjahres-Location handelt. Das Areal am Heumarkt ist langfristig gepachtet.

Im Zusammenhang mit dem geplanten Neubau des Hotels Intercontinental war die Wiener Innenstadt zeitweise auf die Rote Liste des gefährdeten UNESCO-Weltkulturerbes gesetzt worden. Diese Einstufung wurde inzwischen wieder zurückgenommen, die Welterbestätte wurde von der Roten Liste gestrichen. Während eines Umbaus des Areals könnte der Betrieb am Heumarkt nicht aufrechterhalten werden. Gespräche über ein mögliches Ausweichquartier kommen derzeit wieder in Gang, der Schwarzenbergplatz wird dabei nicht mehr als Option genannt. Ein Zeitplan für die Umgestaltung des Areals steht weiterhin nicht fest.

Schutzstatus und Stadtentwicklung im Spannungsfeld

Grundsätzlich dient die Rote Liste des UNESCO-Welterbes dazu, auf Gefährdungen für geschützte Stätten aufmerksam zu machen, etwa durch große Bauvorhaben in historisch sensiblen Zonen. Eine Aufnahme auf diese Liste ist keine automatische Aberkennung des Welterbestatus, sondern ein Hinweis darauf, dass Nachbesserungen bei Planungen erwartet werden. Wird eine Stätte von der Liste gestrichen, gilt dies üblicherweise als Signal, dass die beanstandeten Punkte aus Sicht der Organisation ausreichend berücksichtigt wurden.

Bei Umbauprojekten in historischen Stadtzentren stehen Betreiber bestehender Einrichtungen häufig vor der Herausforderung, den laufenden Betrieb während einer Bauphase zu organisieren. In solchen Fällen wird häufig nach Übergangslösungen gesucht, etwa durch temporäre Standorte, die eine vergleichbare Nutzung für einen begrenzten Zeitraum ermöglichen. Die Suche nach einem geeigneten Ausweichquartier hängt dabei oft von Flächenverfügbarkeit, infrastrukturellen Anforderungen und den Bedürfnissen der jeweiligen Nutzergruppen ab.

Für gemeinnützige Sport- und Freizeiteinrichtungen wie den Wiener Eislaufverein spielen zudem laufende Betriebskosten eine zentrale Rolle. Anlagen mit großflächigen Eisflächen benötigen ganzjährig technische Kühlsysteme, deren Energiebedarf in den vergangenen Jahren durch allgemein gestiegene Energiepreise stärker ins Gewicht fällt. Investitionen in Infrastruktur, wie sie beim WEV im Eishockeybereich und in den Garderoben vorgenommen wurden, dienen in der Regel dazu, den laufenden Betrieb an aktuelle technische und sicherheitsrelevante Standards anzupassen.