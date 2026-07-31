Wiener Fußballvereine: 40 Klubs weniger als vor sieben Jahren

Zahl der Wiener Fußballvereine seit 2018 deutlich gesunken

In Wien sind aktuell 207 Fußballklubs aktiv. Das sind rund 40 Vereine weniger als im Jahr 2018, als noch 245 aktive Klubs verzeichnet wurden. Damit verzeichnet Wien den stärksten Rückgang an Vereinen im österreichweiten Vergleich.

Der Wiener Fußball-Verband (WFV) zog zu diesen Entwicklungen im Rahmen der Bilanz über die Saison 2025/26 Stellung. Trotz des Rückgangs bleibt der WFV weiterhin der drittgrößte Landesverband Österreichs, hinter Niederösterreich und Oberösterreich.

Zuwachs im Frauen- und Mädchenfußball

Im Frauen- und Mädchenbereich verzeichnet der Verband einen Zuwachs. Es spielen fünf Prozent mehr Frauen und Mädchen in Vereinen als in der Vorsaison. Die Zahl der Frauenteams stieg auf 56, während es aktuell 58 Mädchenteams gibt. Die Anzahl der Mädchenteams hat sich damit im Vergleich zu 2018 verdoppelt.

Rückgang im Kinderfußball

Im Kinderfußball, der die Altersstufen U6 bis U12 umfasst, verzeichnete der WFV im Vorjahr einen Rückgang von rund drei Prozent innerhalb einer Saison. Dieser Rückgang ist der stärkste unter allen österreichischen Landesverbänden. Im Jugendfußball hingegen wurde ein Plus von 2,9 Prozent im Vergleich zur Vorsaison verzeichnet.

WFV-Vizepräsident Johannes Dobretsberger erklärte, man müsse auf den Vereinsrückgang hinschauen. Der Verband kündigte an, künftig auf ein duales Ausbildungssystem setzen zu wollen.