Wiener Sportchallenge bringt Nachwuchstalente mit Profis zusammen

Sportchallenge in Wien bringt Talente und Profis zusammen

In Wien fand eine Sportchallenge statt, bei der junge Talente auf erfahrene Profisportler trafen. Die Veranstaltung diente der Unterstützung des Nachwuchssports.

Über das Geschehen berichtete Reporter Michael Baumgartner vor Ort.

Nachwuchsförderung im Fokus

Ziel der Veranstaltung war es, den Sportnachwuchs zu fördern und jungen Talenten die Möglichkeit zu geben, mit erfahrenen Athleten in Kontakt zu treten.