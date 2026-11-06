Wiesberger fällt in Abu Dhabi auf Rang acht zurück

Bernd Wiesberger ist beim ersten Play-off-Turnier der DP World Tour in Abu Dhabi vom zweiten auf den achten Zwischenrang zurückgefallen. Nach zwei gespielten Runden liegt der österreichische Golfprofi bei zehn unter Par. Auf das Spitzentrio Tyrrell Hatton, Jon Rahm und Francesco Laporta beträgt sein Rückstand zwei Schläge.

Zweite Runde bremst Wiesbergers Lauf in Abu Dhabi

Zum Auftakt des Turniers hatte Wiesberger mit einer Runde von 65 Schlägen für Aufsehen gesorgt und sich damit auf dem zweiten Zwischenrang platziert. Am Freitag benötigte er auf dem Par-72-Kurs 69 Schläge und fiel in der Folge in der Gesamtwertung zurück. Mit insgesamt zehn Schlägen unter Par liegt er nun zwei Schläge hinter der gemeinsam führenden Gruppe um Hatton, Rahm und Laporta.

Im Jahresranking der DP World Tour nimmt Wiesberger aktuell den zwölften Platz ein. Nach dem Turnier in Abu Dhabi steht als Abschluss der Saison noch das Finale in Dubai an. Dort werden zehn Tickets für die PGA-Tour vergeben.

Play-off-Serie als Übergang zur PGA-Tour

Die Play-off-Turniere am Ende der DP World Tour Saison dienen dazu, die abschließende Platzierung im Jahresranking zu bestimmen. Üblicherweise entscheidet die Reihenfolge in diesem Ranking darüber, welche Spieler sich für besonders attraktive Startplätze in der folgenden Saison qualifizieren. Die Kooperation zwischen der DP World Tour und der PGA-Tour sieht grundsätzlich vor, dass eine bestimmte Anzahl an Spielern aus der europäischen Serie den Sprung in die nordamerikanische Tour schaffen kann. Diese Durchlässigkeit zwischen den beiden großen Tourenserien gilt im Herrengolf als eine der zentralen sportlichen und wirtschaftlichen Weichenstellungen einer Saison, da die PGA-Tour traditionell mit höheren Preisgeldern und einem dichteren Starterfeld an Topspielern verbunden ist.

Bei Turnieren auf einem Par-72-Kurs gilt ein Ergebnis von zehn Schlägen unter dem vorgegebenen Par grundsätzlich als solides Resultat im vorderen Mittelfeld der Weltspitze, wobei die tatsächliche Platzierung stark von der Tagesform der unmittelbaren Konkurrenz abhängt. Schwankungen zwischen einzelnen Runden, wie sie sich in einem Wechsel von einer sehr niedrigen zu einer höheren Schlagzahl zeigen können, sind im Profigolf nicht ungewöhnlich und können sich je nach Platzbedingungen und Tagesform deutlich auf die Zwischenplatzierung auswirken.