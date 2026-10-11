Wiesberger mit starker Aufholjagd auf Platz 13 beim Open de Espana

Bernd Wiesberger hat beim Open de Espana in Madrid mit einer starken Schlussrunde für das beste Ergebnis seines Turniers gesorgt. Der Burgenländer spielte am Sonntag eine 65er-Runde mit sechs Schlägen unter Par und verbesserte sich damit um 26 Plätze auf den geteilten 13. Rang. Das mit 3,75 Millionen Dollar dotierte Turnier gewann der Schotte Grant Forrest.

Starker Schlusstag für Wiesberger

Wiesberger spielte am letzten Turniertag fünf Birdies und ein Eagle, dazu unterlief ihm ein Bogey. Mit dieser Runde erzielte der 41-Jährige sein bestes Ergebnis des Turniers und schloss mit insgesamt 276 Schlägen bzw. acht unter Par ab. Auf Sieger Grant Forrest fehlten ihm am Ende sechs Schläge.

Durch den Aufschwung am Schlusstag kletterte Wiesberger in der Gesamtwertung um 26 Ränge nach vorne und beendete das Open de Espana auf Platz 13. Landsmann Maximilian Steinlechner war beim Turnier in Madrid bereits zuvor ausgeschieden, er hatte den Cut verpasst.

Im Race-to-Dubai-Ranking, das die Saisonwertung der European Tour abbildet, liegt Wiesberger aktuell auf Platz 13.

Bedeutung der Saisonwertung für die PGA Tour

Das Race to Dubai ist die zentrale Rangliste der europäischen Golf-Tour über eine gesamte Saison. Grundsätzlich fließen in diese Wertung die Resultate sämtlicher gespielter Turniere ein, wodurch am Jahresende eine Gesamtreihung aller Profis entsteht. Diese Platzierung entscheidet nicht nur über Preisgelder und Antrittsrechte für die kommende Saison, sondern kann auch über die Tour hinaus Konsequenzen haben.

Üblicherweise erhalten jene zehn Spieler, die am Ende der Saison in der Wertung am besten platziert sind und noch über kein eigenes Startrecht auf der PGA Tour verfügen, ein solches Ticket für die nordamerikanische Tour. Diese Regelung schafft eine direkte Verbindung zwischen der europäischen und der amerikanischen Golf-Welt und ist für viele Profis ein wichtiges Saisonziel, da ein Start auf der PGA Tour in der Regel mit höher dotierten Turnieren und größerer internationaler Sichtbarkeit verbunden ist.

Für Spieler wie Wiesberger, die bereits über langjährige internationale Erfahrung verfügen, ist eine stabile Platzierung im vorderen Bereich dieser Rangliste deshalb von besonderer Bedeutung für die weitere Saisonplanung.