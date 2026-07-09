Wiesberger nach starker Auftaktrunde bei Scottish Open in Führungsgruppe

Wiesberger nach erster Runde der Scottish Open in der Spitzengruppe

Der burgenländische Golfer Bernd Wiesberger ist stark in die Scottish Open gestartet. In der ersten Runde des DP-World-Tour-Turniers im schottischen North Berwick spielte er 65 Schläge und lag damit fünf unter Par.

Wiesberger teilt sich die Führung mit vier weiteren Spielern. Dem Quintett an der Spitze gehören neben dem Österreicher auch Weltranglistenzweiter Rory McIlroy aus Nordirland, der Däne Rasmus Höjgaard sowie die beiden US-amerikanischen und südkoreanischen Profis Patrick Cantlay und Tim Kim an. Sieben Spieler folgen mit sechs unter Par auf den Rängen dahinter.

Wiesberger erzielte im Verlauf seiner Runde sieben Birdies und verzeichnete zwei Bogeys. Sein österreichischer Landsmann Sepp Straka spielte eine Runde von 70 Schlägen.

Die Scottish Open ist ein für PGA-Spieler geöffnetes Turnier der DP-World-Tour. In der Folgewoche findet die British Open statt.