Wiesmayr fährt bei Junioren-WM in Montreal auf Platz 14

Niklas Wiesmayr hat bei der Rad-Weltmeisterschaft in Montreal im Zeitfahren der Junioren den 14. Platz belegt. Der 16-jährige Oberösterreicher fehlte auf den spanischen Weltmeister Benjamin Noval knapp eine Minute. Es war der erste WM-Start des jungen Radsportlers.

Steigerung über die Distanz in Montreal

Wiesmayr ging als jüngster Athlet im österreichischen WM-Aufgebot an den Start. Auf dem 20,3 Kilometer langen Zeitfahrkurs lag er bei der ersten Zwischenzeit noch auf Rang 25. Bis zum Zielstrich verbesserte er sich um elf Positionen und kam schließlich als 14. ins Ziel. Auf Platz zehn fehlten ihm rund sechs Sekunden.

Während des Rennens fiel Wiesmayrs Wattkurbel aus, ein Bauteil, das im Training und Rennalltag zur Leistungsmessung dient. Weltmeister wurde Benjamin Noval aus Spanien, der die Konkurrenz auf der technisch anspruchsvollen Strecke mit ihren zahlreichen Kurven hinter sich ließ.

Zeitfahren als eigene Disziplin im Nachwuchsbereich

Im Radsport gilt das Zeitfahren als eigenständige Disziplin, bei der Athletinnen und Athleten einzeln und ohne direkten Windschatten gegen die Uhr fahren. Gerade bei technisch anspruchsvollen Kursen mit vielen Kurven kommt es neben der reinen Kraftausdauer auch auf Linienwahl und Materialbeherrschung an. Zwischenzeiten entlang der Strecke dienen dazu, den Rennverlauf einzuordnen und Positionsverschiebungen sichtbar zu machen, wie sie sich auch im Rennen von Wiesmayr zeigten.

Bei internationalen Meisterschaften im Nachwuchsbereich gilt die Teilnahme am Zeitfahren häufig als wichtiger Baustein in der sportlichen Entwicklung junger Fahrerinnen und Fahrer. Nationale Verbände wie der Österreichische Radsportverband nominieren für solche Wettbewerbe in der Regel jene Athletinnen und Athleten, die sich zuvor auf nationaler oder internationaler Ebene für entsprechende Kaderpositionen empfohlen haben.