WM 2026: England gegen Norwegen im Viertelfinale – Tuchel mit Personalproblemen

WM 2026: England trifft im Viertelfinale auf Norwegen

Im Viertelfinale der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 treffen England und Norwegen aufeinander. Die Partie findet am Samstag in Miami statt und beginnt um 23.00 Uhr MESZ. Übertragen wird das Spiel live auf ServusTV.

Für Norwegen ist es das erste WM-Viertelfinale in der Geschichte des Landes. England hingegen hatte in den vergangenen acht Jahren bei fünf Großereignissen stets das Viertelfinale erreicht und stand bei den Europameisterschaften 2020 und 2024 jeweils im Endspiel. Ein Titelgewinn gelang der Mannschaft zuletzt vor 60 Jahren.

Personalsorgen bei England

Trainer Thomas Tuchel muss vor dem Spiel mit Personalfragen umgehen. Verteidiger Jarell Quansah ist gesperrt. Innenverteidiger Marc Guehi, der für Manchester City spielt, klagt über muskuläre Probleme im Oberschenkel. Ob er zum Einsatz kommt, ist offen. Mittelfeldspieler Declan Rice soll laut Medienberichten mit einer Magen-Darm-Erkrankung zu kämpfen haben. Zu den gesetzten Akteuren zählen Kapitän und Stürmer Harry Kane sowie Mittelfeldakteur Jude Bellingham. Auch Verteidiger John Stones und Außenverteidiger Nico O’Reilly, beide von Manchester City, gehören zum Kader.

Norwegen mit Haaland und Ödegaard

Norwegen setzt auf Stürmer Erling Haaland, der ebenfalls für Manchester City spielt und 25 Jahre alt ist. Kapitän Martin Ödegaard vom FC Arsenal führt die Mannschaft an. Mittelfeldspieler Morten Thorsby gehört ebenfalls zum norwegischen Aufgebot. Trainer der Norweger ist Stale Solbakken. Im Achtelfinale setzte sich Norwegen mit 2:1 gegen Brasilien durch, England gewann sein Achtelfinalspiel gegen Mexiko mit 3:2.

Halbfinale am 15. Juli in Atlanta

Der Sieger des Viertelfinales trifft am 15. Juli in Atlanta im Halbfinale auf den Gewinner der Partie zwischen Argentinien und der Schweiz.