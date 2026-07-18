WM 2026: Frankreich und England kämpfen in Miami um Bronze – Deschamps vor Abschied

WM 2026: Frankreich und England spielen in Miami um Platz drei

Am Samstag treffen Frankreich und England im kleinen WM-Finale aufeinander. Die Partie wird um 23.00 Uhr MESZ in Miami ausgetragen und live auf ServusTV übertragen.

Für beide Mannschaften ist das Spiel das Ergebnis verlorener Halbfinals. England-Trainer Thomas Tuchel brachte die Stimmung auf den Punkt: „Niemand von uns oder den Franzosen will dieses Match spielen. Wir wollten ins Finale.“ Gleichzeitig kündigte er an: „Wir werden uns professionell auf das Spiel vorbereiten.“ Auch Harry Kane äußerte sich und schrieb auf der Plattform X: „Keine Worte sind im Moment stark genug, um dieses Gefühl der Leere im Magen zu überwinden.“

Abschied von Deschamps

Für Frankreichs Teamchef Didier Deschamps wird die Partie in Miami sein letztes Spiel als Nationaltrainer sein. Deschamps betreut die französische Nationalmannschaft seit 2012. In dieser Zeit führte er das Team zum WM-Titel 2018, zur Vizeweltmeisterschaft 2022 sowie zum EM-Finale 2016.

Torjägerwertung im Blick

In der Torschützenliste des Turniers führen Kylian Mbappe und Lionel Messi gemeinsam mit je acht Treffern. Für Frankreichs Angreifer Mbappe, 27 Jahre alt, wäre ein weiteres Tor auch mit Blick auf seine WM-Karrierebilanz von Bedeutung: Er liegt mit insgesamt 20 WM-Toren einen Treffer hinter Messi. Für England stehen Jude Bellingham und Harry Kane mit je sechs Toren in der Wertung. Kane, 32 Jahre alt, gewann den Goldenen Schuh der WM 2018; Mbappe erhielt die Auszeichnung 2022.

Sportlich steht für beide Teams neben der Platzierung auch das Preisgeld im Fokus: Der Dritte erhält rund 1,75 Millionen Euro mehr als der Vierte. Schiedsrichter der Partie in Miami ist Valenzuela aus Venezuela.