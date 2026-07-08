WM-Finale 2026 mit Star-Halbzeitshow: Bieber, Coldplay und BTS treten in New York auf

Halbzeitshow im WM-Finale 2026: Justin Bieber, Coldplay, BTS und weitere Stars angekündigt

Beim Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 ist eine aufwendige Halbzeitshow geplant. Das Finale findet am 19. Juli 2026 im Met Life Stadium in East Rutherford nahe New York statt.

Die elfminütige Show wird von der Hilfsbewegung Global Citizen gemeinsam mit der FIFA produziert. Als Kurator fungiert Coldplay-Bandleader Chris Martin.

Zahlreiche internationale Künstlerinnen und Künstler

Für die Halbzeitshow sind mehrere international bekannte Auftritte vorgesehen: der kanadische Popstar Justin Bieber, die britische Band Coldplay, die südkoreanische Band BTS, der nigerianische Musiker Burna Boy sowie die Künstlerinnen Shakira und Madonna. Außerdem soll der venezolanische Dirigent Gustavo Dudamel auftreten. Ergänzt wird das Programm durch einen New Yorker Grundschulchor.

Charity-Ziel und Vergleich mit dem Super Bowl

Global Citizen will mit der Veranstaltung Mittel für die weltweite Bildungsförderung von Kindern sammeln. Das Format der Halbzeitshow orientiert sich an den traditionellen Shows beim amerikanischen Super Bowl.