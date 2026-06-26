WM-Gruppenspiel in Boston: Norwegen schont Haaland gegen Frankreich

WM-Gruppenspiel: Norwegen trifft auf Frankreich – Haaland wird geschont

In der Fußball-Weltmeisterschaft treffen am Freitag ab 21:00 Uhr MESZ Norwegen und Frankreich aufeinander. Das Spiel findet in Boston statt und wird von ServusTV live übertragen.

Beide Mannschaften sind bisher ungeschlagen und haben sich bereits für die Runde der letzten 32 qualifiziert. In der Gruppe I liegt Frankreich aufgrund der besseren Tordifferenz vor Norwegen an der Spitze.

Haaland fehlt in der Startelf

Norwegens Trainer Stale Solbakken verzichtet gegen Frankreich auf den Einsatz von Erling Haaland von Manchester City von Beginn an. Als einziger norwegischer Stammspieler wird der Benfica-Mittelfeldspieler Fredrik Aursnes in der Startelf stehen.

Torschützenliste: Haaland und Mbappe gleichauf

Erling Haaland und Frankreichs Kylian Mbappe haben im bisherigen Turnierverlauf jeweils vier Treffer erzielt. Die Torschützenliste führt Lionel Messi mit fünf Toren an.