WM-Halbfinale in Dallas: Spanien gegen Frankreich um Finaleinzug

WM 2026: Spanien trifft im Halbfinale auf Frankreich

Am Dienstag kommt es in Dallas zum Halbfinale der FIFA Weltmeisterschaft 2026 zwischen Spanien und Frankreich. Anpfiff ist um 21.00 Uhr, ORF1 überträgt das Spiel ab 20.15 Uhr live.

Beide Mannschaften haben sich über das Viertelfinale für die Runde der letzten Vier qualifiziert. Spanien setzte sich gegen Belgien mit 2:1 durch, Frankreich steht nach sechs WM-Spielen bei 16 erzielten Toren.

Spätes Siegestor durch Merino

Das entscheidende Tor gegen Belgien erzielte Mikel Merino in der 88. Minute – zwei Minuten nach seiner Einwechslung. Der Mittelfeldspieler, der für Arsenal spielt, traf damit bereits zum zweiten Mal bei diesem Turnier: Im Achtelfinale hatte er beim 1:0 gegen Portugal das einzige Tor erzielt. Die spanische Zeitung Mundo Deportivo bezeichnete ihn als „Heiligen Merino“ und „Edeljoker“.

Yamal vor seinem 19. Geburtstag

Lamine Yamal wurde im Viertelfinale gegen Belgien zum Spieler der Partie gewählt. Der Flügelstürmer wird am Tag vor dem Halbfinale 19 Jahre alt. Bei der aktuellen WM hat er vor dem Halbfinale einmal getroffen. Yamal äußerte sich vor dem Spiel selbstbewusst: „Wir haben keine Angst“ und „Wenn sie jemanden fürchten müssen, dann uns.“

Vorgeschichte zwischen beiden Teams

Die jüngsten Duelle zwischen Spanien und Frankreich fielen zugunsten der Spanier aus. Bei der Europameisterschaft 2024 eliminierte Spanien Frankreich im Halbfinale mit einem 2:1-Sieg, wobei Yamal ein Tor erzielte. Ein anschließendes Nations-League-Duell endete ebenfalls 5:4 für Spanien, Yamal traf dabei zweimal.

Spanien gewann den WM-Titel zuletzt vor 16 Jahren im Jahr 2010 und kam seither nicht mehr über das Achtelfinale hinaus. Frankreich stand dagegen 2018 und 2022 jeweils im WM-Finale. Spanien ist seit 37 Pflichtspielen nur im Elfmeterschießen besiegt worden.