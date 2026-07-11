WM-Viertelfinale: Weltmeister Argentinien fordert Schweiz in der Nacht auf Sonntag

WM 2026: Argentinien trifft im Viertelfinale auf die Schweiz

Im Viertelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 treffen Argentinien und die Schweiz aufeinander. Das Spiel findet in der Nacht auf Sonntag um 3.00 Uhr MESZ in Kansas City statt. Schiedsrichter ist Pinheiro aus Portugal. ServusTV überträgt die Partie live.

Argentinien geht als amtierender Weltmeister in das Duell. Die Schweiz steht erstmals seit 1954 wieder im WM-Viertelfinale.

Bekannte Konstellation

Zwischen beiden Mannschaften gab es bereits bei der WM 2014 in Brasilien ein direktes Duell. Damals setzte sich Argentinien im Achtelfinale erst in der Verlängerung durch. Drei Spieler aus dieser Begegnung stehen auch diesmal noch im Kader: Lionel Messi (39) als Kapitän Argentiniens sowie Granit Xhaka (33) und Ricardo Rodriguez (33) auf Schweizer Seite. Xhaka ist Kapitän der Eidgenossen.

Der Weg ins Viertelfinale

Argentinien setzte sich in der Gruppenphase gegen Algerien, Österreich und Jordanien durch. In der K.o.-Phase folgten Siege gegen Kap Verde sowie ein 3:2 gegen Ägypten im Achtelfinale – obwohl die Mannschaft von Teamchef Lionel Scaloni elf Minuten vor Schluss noch mit 0:2 zurücklag. Messi erzielte in acht WM-Spielen in Folge mindestens ein Tor.

Die Schweiz unter Trainer Murat Yakin gewann ihr Achtelfinalspiel gegen Kolumbien im Elfmeterschießen. Mittelfeldspieler Johan Manzambi (20) hatte das Training vor der Partie wegen einer Knieprellung abbrechen müssen und fehlte beim Weiterkommen gegen Kolumbien. Ob er gegen Argentinien zum Einsatz kommen kann, ist offen.

Öffentliches Interesse in der Schweiz

In Zürich, Basel und im gesamten Kanton Bern ist in der Nacht auf Sonntag die Sperrstunde aufgehoben.